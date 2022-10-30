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Elon Musk şaşırtmaya devam ediyor! Bu kez Cadılar Bayramı kutlaması için...

30.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ı satın almasıyla dünya gündemine damgasını vurdu. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisinin, Cadılar Bayramı kutlaması için yaptığı ise herkesi şaşırttı. Musk, Romanya'da bulunan ve romanlara konu olan "Drakula'nın şatosu"nu Cadılar Bayramı kutlaması için uygun buldu.

Elon Musk şaşırtmaya devam ediyor! Bu kez Cadılar Bayramı kutlaması için...

Twitter'ı satın almasıyla birlikte gündemden düşmeyen Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için ilginç bir yeri seçti. Musk, "Drakula'nın şatosunu" kiraladı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya'da romanlara konu olan şatoyu kiraladığı bildirildi.

SERGEY BRIN, PETER THIEL, ANGELİNA JOLIE...

Rumen medyasında yer alan habere göre, milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, Google'un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson'un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi'nde bu gece Cadılar Bayramı'nı kutlayacak.

Bir grup milyarder, dün gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.

bran kalesi

Haberde oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve hiçbir Rumen zenginin kutlamaya davet edilmediği belirtiliyor.

"Kont Drakula'nın şatosu" olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor.

Bran Kalesi'nin, 1897'de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından "Drakula"nın yazımında İrlandalı Bram Stoker’a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor. (AA)

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Elon Musk drakula

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