Elsa Hosk bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dekoltesinin her detayını paylaştı

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk cesur ve iddialı tarzıyla çok konuşulan isimlerden biri. Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Elsa Hosk son paylaşımıyla yine olay oldu.

Bikinli pozlarını peş peş paylaşan ünlü modelin bikinili pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Yandı buralar', 'Çok seksi' gibi yorumlar yapıldı.

2015'ten bu yana Tom Daly ile aşk yaşayan 32 yaşındaki Elsa Hosk geçtiğimiz şubat ayında anne oldu.

Hızlıca eski formuna kavuşan ünlü model cesur ve iddialı seçimleriyle çok beğeniliyor.

Elsa Hosk, Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.



