MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elsa Hosk sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

Elsa Hosk sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

06.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Elsa Hosk bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Beyaz mini bir elbise giyen ünlü isim göğüs ucunu da gizlemedi.

Elsa Hosk sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

İsveçli dünyaca ünlü model Elsa Hosk sosyal medyadaki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Birbirinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü model bu defa sütyensiz tarzıyla çok konuşuldu.

Beyaz mini bir elbise giyen ünlü model içine hiçbir şey giymeyi tercih etmedi. Elsa Hosk göğüs ucunu gizlemeden poz verdi ve iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Elsa Hosk 1

Ünlü modele sosyal medyada; 'Çok çarpıcı', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Harika görünüyorsun', 'Güzel bebek', 'Beyaz sana çok yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Elsa Hosk 2

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Elsa Hosk 3

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

Elsa Hosk 4

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.

Elsa Hosk 5

Elsa Hosk 6

Elsa Hosk 7

Elsa Hosk 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödül konuşmasında sevgilisinin gözleri doldu! O bakışa yorum yağdıÖdül konuşmasında sevgilisinin gözleri doldu! O bakışa yorum yağdı
Neslihan Atagül'ün iç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu!Neslihan Atagül'ün iç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katıldı! Tarzına yorum yağdıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katıldı! Tarzına yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Elsa Hosk Model

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Davut Gül İstanbul Valisi olarak atandı

Davut Gül İstanbul Valisi olarak atandı

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Apple'dan zam! iPhone’lar da pahalandı

Apple'dan zam! iPhone’lar da pahalandı

O tarihi işaret ederek açıkladı: İmamoğlu’nun parti kurma çalışması...

O tarihi işaret ederek açıkladı: İmamoğlu’nun parti kurma çalışması...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.