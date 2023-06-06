Elsa Hosk sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

İsveçli dünyaca ünlü model Elsa Hosk sosyal medyadaki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Birbirinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü model bu defa sütyensiz tarzıyla çok konuşuldu.

Beyaz mini bir elbise giyen ünlü model içine hiçbir şey giymeyi tercih etmedi. Elsa Hosk göğüs ucunu gizlemeden poz verdi ve iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü modele sosyal medyada; 'Çok çarpıcı', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Harika görünüyorsun', 'Güzel bebek', 'Beyaz sana çok yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.





