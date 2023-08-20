Emily Ratajkowski küçük bikinisiyle halının üzerine sere serpe uzandı

Modelliğin yan sıra oyunculuk da yaparak tanınan Emily Ratajkowski, 2014'te rol aldığı Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisi rolüyle ünlenmişti.

Daha sonra da pek çok yapımda yer alan Emrata hem modellik kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Son olarak defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı alan ve flörtleriyle gündeme gelen Emily Ratajkowski yine minicik bikinisini giyip poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'in The Icon koleksiyonu için kamera karşısına geçen güzel model Emily Ratajkowski beyaz bikinisiyle halının üzerine sere serpe uzandı.



Doğal görünümüyle dikkat çeken Emrata yine hayranlarından beğeni topladı.



