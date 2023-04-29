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Emily Ratajkowski sosyal medyanın sınırlarını alt üst etti! Leopar bikinisiyle sokak ortasında cesur pozlar...

29.04.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda defalarca kez ihanete uğradığını öğrendikten sonra model Emily Ratajkowski eşinden boşanma sürecinde özel hayatıyla gündem olmuştu. Boşanmanın ardından adı Kim Kardashian’ın eski aşkı Pete Davidson ile anılan Emily Ratajkowski sosyal medyadan yaptığı leopar desenli bikinili paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.

Emily Ratajkowski sosyal medyanın sınırlarını alt üst etti! Leopar bikinisiyle sokak ortasında cesur pozlar...

Geçtiğimiz yıllarda ihanet yüzünden Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve bir dönem adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, Kim Kardashian'ın eski aşırı Pete Davidson ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.

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Özel hayatındaki sansasyonlarla dikkatleri üzerine çeken Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Fenomen isim son olarak leopar desenli bikinisiyle parkta çekilen pozlarını paylaştı.

ÇEVRESİNDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

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Sosyal medydan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Ratajkowski, yine Instagram’ın limitlerini zorlamayı tercih etti.

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31 yaşındaki süper model çevresindekilere aldırış etmeden çimlerin üzerine oturarak çekilen cesur pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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