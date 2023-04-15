Kim Kardashian ve Ariana Grande’nin penis boyu açıklamalarından sonra Pete Davidson sessizliğini bozdu! Boyutunu açıkladı

Ünlü komedyen Pete Davidson’un penis boyuna ilişkin ilk tartışmanın fitili o dönem ilişki yaşadığı şarkıcı Ariana Grande’nin yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Grande, sevgilisinin penisinin 25 santimetre olduğunu ifade eden şakayla karışık bir tweet atmıştı. Ardından ise tartışmada Grande’nin sonrasında sevgilisi olduğu reality yıldızı Kim Kardashian’ın cephesi de katılmıştı. Rapçi Kanye West'in, eski eşi Kardashian'la bir dönem birlikte olan Davidson'ın "penis boyunu kafaya taktığını" dile getirdiği iddia edilmişti.

“O KADAR ÖZEL DEĞİL”

The Breakfast Club podcast'ine konuk olan komedyen Pete Davidson yıllardır devam eden ‘penis boyu’ tartışmalarına son noktayı koydu.

Penis boyuna ilişkin ortaya çıkan söylentilere anlam veremediğini ifade eden Davidson, “Gerçekten anlamıyorum. O kadar da özel değil. Çok normal boyutta bir penis. Ne çok büyük ne de çok küçük” ifadelerini kullandı.