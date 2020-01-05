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  4. Emina Jahovic ve Mustafa Sandal barıştı mı? 'Yok o kadar değil'

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal barıştı mı? 'Yok o kadar değil'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Sadettin Saran aşkıyla geçen yıla damga vuran Emina Jahovic yılbaşına eski eşi Mustafa Sandal ve iki oğluyla girince ortaya bazı iddialar atılmıştı. Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal ile barışma iddialarına noktayı koydu.

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal barıştı mı? 'Yok o kadar değil'

Emina Jahovic, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan Jahovic, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jahovic, "Arkadaşlar bir yeri arıyorum, toplantım var" açıklamasını yaptı.

Jahovic, geçtiğimiz günlerde kayak yarışmasında okullar arası yarışmada Yaman'ın birinciliğini soran muhabirlere, şu açıklamaları yaptı: "Yaman ile çok gurur duyuyoruz. Dün de Uludağ'da kayak turnuvasında ikinci oldu. Buna çok üzüldü, biraz hırslı olduğu için kayağı seviyor. Yarın da babası ile birlikte Kayseri'ye gidiyor. Orada güzel bir sonuç alırsa Milli takıma seçilecek, o bizim gururumuz."

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Jahovic, "Yılbaşını ailece kutladık. Annem ve abimlerle birlikte beraber geçirdik. Çocuklar da çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı. "Mustafa Bey ile aranız nasıl?" sorusuna Jahovic, şu cevabı verdi:

"BOŞANDIK, EVE GİTTİK DÖNER YEDİK"

"Biz Mustafa ile gerçekten çok iyiyiz. Boşanırken bile aramız çok iyiydi. Hatta boşandıktan sonra eve geldik, çocuklarla birlikte döner yedik. Bence örnek olmak lazım. Bizim hiçbir kavga, gürültümüz yok. Biz birbirimizi seviyoruz. Evet, aşk bir yere kadar olabilir ve biter ama ondan sonra biz birimize saygı ve destek veriyoruz. Çocuklar için çok önemli, bizim için de... Mustafa, hep en yakın arkadaşım ve dostum olarak kalacak.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Jahovic, muhabirlerin "Bundan sonra çocuklar için bir araya gelir misiniz?" sorusuna, "Yok, bence o kadar da değil. Çocuklarımız oldukça olgun, istemezler. Biz Mustafa ile arkadaşız" şeklinde yanıt verdi.

"TATİL YAPAMADIM"

Bu sene yoğun için tatil yapamadığını dile getiren Jahovic, "Ben çalışmaktan tatil yapamadım. Biliyorsunuz benim kozmetik markasının nisan ayında lansmanı olacak. Çok büyük bir iş gerçekten. O yüzden hiç tatilim olmadı. Şu an yaptığım iş bile benden büyük olacak" dedi.

"Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna Jahovic, "Ben böyle çok mutluyum" şeklinde yanıt verdi.

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Emina Jahovic Emina Jahovic'in Sadettin Saran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic

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