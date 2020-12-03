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Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı suçunu itiraf etti

03.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı suçunu itiraf etti

Antalya'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi (44) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin (19) ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'nin (25), yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada suçu birbirinin üzerine atan sanıklardan Lalemeke, “Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım" dedi.

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos akşamı saat 22.30 sıralarında otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, savcılığa eşinin kiracıları Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke'den kirayı almak için evden çıktığını, ancak geri dönmediğini anlattı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp otomobiline bindiği görüldü. Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 10 gün sonra evine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde olan otomobilinin bagajında ölü bulundu. Mekki'nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Özel ekip, birlikte otomobile bindikleri belirlenen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'yi gözaltına aldı. Vladimir Saharabarin poliste susma hakkını kullanarak ifade vermezken, Muhammed Ali Lalemeke suçunu itiraf etti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, ilk duruşmada suçu birbirinin üzerine attı.

Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Muhammed Ali Lalemeke, mahkemeye 5 sayfalık yeni ifade gönderdi. Mahkeme heyetinden ilk duruşmada yaptığı savunmadan dolayı özür dileyen Lalemeke, kendisinin cezaevinde kalan mahkumlar tarafından yanlış yönlendirildiğini önü sürdü. Yeni ifadesinde yazılanların doğru olduğunu anlatan Muhammed Ali Lalemeke, çok pişman olduğunu ve söyleyecek söz bulamadığını belirtti. Vladimir Saharabarin'in otomobilin sürücü koltuğunda oturan Mohammed Mekki'nin boğazına ip geçirdiğini ve hareket etmesini engellediğini söyleyen Muhammed Ali Lalemeke, “Vladimir arka koltukta maktulün boğazına ipi geçirdi. Sonra bana verdiği bıçakla bıçakladım. Ardından cesedi arka koltuğun arasına koyduk" dedi.

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Vladimir Saharabarin ise Muhammed Ali Lalemeke'nin sözlerine katılmadığını ifade ederek, “Ben maktulün boğazına ipi geçirmedim. Bıçağı da iki yıl önce kendisine ben hediye etmiştim. Bıçak Muhammet'e aitti" diye konuştu. Sanık avukatı da müvekkilinin söylediklerine katılarak, “Vladimir Saharabarin olayda sadece araç kullanmıştır" diye konuştu.
Duruşma ertelendi.

DHA

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