Platonik aşk cinayetinde sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Tutuklu sanık Muharrem Eralp (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp da şüpheli sıfatı ile yer aldı. İddianamede Muharrem Eralp'in 5 Haziran 2020 tarihinde sabah 07.55 sıralarında Ayşegül Aktürk'ü (36) ikamet ettiği binanın önünde göğüs, karın, sırt kısmından bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

BABASI 'BIÇAĞI UZAKLAŞTIRIN' DEMİŞ

Şüpheli Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in bu sırada oğlunun yanında olduğu ve 'bıçağı uzaklaştırın'' dediği iddia edildi. Tanık Yunus Emre'nin olayı gördüğü belirtilen iddianamede, Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk ile gönül ilişkisi yaşamak istediği, Ayşegül Aktürk'ün istemediği ve bu ilgiden rahatsız olduğu belirtildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

İddianamede tanık olarak dinlenen Türkan Şirin'in ifadesine de yer verildi. Türkan Şirin'in ifadesinde, olaydan 2 ay önce Ayşegül Aktürk'ün kendisine platonik aşık bir kişi olduğunu, bu kişinin intihara kalkıştığını, ailesinin de bu nedenle kendisinden özür dilediğini söylediği kaydedildi.