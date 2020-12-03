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Platonik aşk cinayetinde sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

03.12.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Platonik aşk cinayetinde sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Maltepe'de ilgisine karşılık alamadığı sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Muharrem Eralp hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, iki kardeşini yaralama suçundan da 2 yıldan 6 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eralp'ın babası Bayram Eralp hakkında da, "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Muharrem Eralp (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp da şüpheli sıfatı ile yer aldı. İddianamede Muharrem Eralp'in 5 Haziran 2020 tarihinde sabah 07.55 sıralarında Ayşegül Aktürk'ü (36) ikamet ettiği binanın önünde göğüs, karın, sırt kısmından bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

BABASI 'BIÇAĞI UZAKLAŞTIRIN' DEMİŞ

Şüpheli Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in bu sırada oğlunun yanında olduğu ve 'bıçağı uzaklaştırın'' dediği iddia edildi. Tanık Yunus Emre'nin olayı gördüğü belirtilen iddianamede, Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk ile gönül ilişkisi yaşamak istediği, Ayşegül Aktürk'ün istemediği ve bu ilgiden rahatsız olduğu belirtildi.

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İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

İddianamede tanık olarak dinlenen Türkan Şirin'in ifadesine de yer verildi. Türkan Şirin'in ifadesinde, olaydan 2 ay önce Ayşegül Aktürk'ün kendisine platonik aşık bir kişi olduğunu, bu kişinin intihara kalkıştığını, ailesinin de bu nedenle kendisinden özür dilediğini söylediği kaydedildi.

İKİ KARDEŞİNİ DE YARALAMIŞ

İddianamede, olay sırasında yaralanan Muharrem Eralp'in kardeşlerinin ifade vermek istemediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Muharrem Eralp'in ifadesinde, olay sabahı karşılaştığı Ayşegül Aktürk ile tartıştıklarını, Aktürk'ün eline aldığı bıçak ile kendisine vurduğunu, yaralandığı için sonrasını hatırlamadığını, ambulansta gözünü açtığını söylediği belirtildi.

Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in dışarıdan gelen sesler üzerine dışarıya çıktığı, oğlu Ayşegül Aktürk'ü kanlar içinde gördüğünü söylediği belirtilen iddianamede, Bayram Eralp'in olay sırasında kullanılan bıçağı yok etmek amacıyla komşusuna vermek suretiyle delil karartma suçunu işlediği savunuldu.

İddianamede, şüpheli Muharrem Eralp'in, Ayşegül Aktürk'ü, "Seni başkasına yar etmem" diyerek tehdit ettiği, 2 adet bıçak taşıdığı, sık sık rahatsız ettiği gerekçe gösterilerek, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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KARDEŞLERİNİ YARALADIĞI İÇİN DE 6 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

İddianamede, olayda şüpheli Muharrem Eralp'in kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp'in de yaralandıkları hatırlatılarak, şüpheli Eralp'in, iki kişiyi kasten yaralama suçundan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in de, "Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

DHA

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