Emmy ödüllü This Is Us dizisinin yerli versiyonunda kimler oynayacak? This Is Us konusu nedir?

HAYAT KADAR SAHİCİ. HAYAT KADAR KARMAŞIK. “This Is Us” ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

19 DEFE EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI Yeni yayın döneminde FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı ‘’This Is Us’’ dizisinin uyarlamasında başrolleri Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan paylaşacak. Şimdiye kadar 19 EMMY Ödülü adaylığından ikisini kazanan “This Is Us” dizi uyarlamasının kadrosunda ayrıca; İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi deneyimli isimler de yer alacak.

Twentieth Century Fox Television Distribution (TCFTVD), Amerika’nın 1 numaralı drama serisi “This Is Us”ı lisansladığını duyurdu. TCFTVD, “This Is Us” dizisi için ilk format anlaşmasını FOX Türkiye ile gerçekleştirdi ve bu anlaşma kapsamında dizinin prodüksiyonunu Türkiye’nin en büyük yapımcılarından, MEDYAPIM üstlenecek.

THIS IS US DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…

Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.