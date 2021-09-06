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Emre Aşık 8 yıllık eşi Yağmur Aşık ile boşandı! Yağmur Aşık hakime tehditler savurdu

06.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında boşanma davası açan ve çekişmeli devam eden Emre Aşık ile Yağmur Aşık çifti bugün boşandı. 3 çocuğunun velayetinin babaya verilmesinin ardından öfkeden deliye dönen Yağmur Aşık, Instagram hesabından kadın hakime "Şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle. Seni o koltuğundan indireceğim" diyerek tehditler savurdu.

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Çiftin 3 çocuğunun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi.

"HAKİME HANIM SIRA SENDE, SENİ KOLTUĞUNDAN İNDİRECEĞİM"

Çocuklarının velayeti kaybettiğini öğrendiğinde öfkeden çılgına dönen Yağmur Aşık, sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Davaya bakan hakime öfke kusan Aşık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Daha bitmedi işte şimdi yeni başlıyoruz hakime hanım sıra sende. Şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle. Hak yemek nasıl oluyormuş seni o koltuğundan indirdiğimde yargılanmaya başladığında anlayacaksın. Kendine iyi avukatlar tutarsın inşallah."

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ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

8 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 çocukları dünyaya gelen Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın 3 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davaları karara bağlandı. Boşanan çiftin çocuklarının velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi. Karara göre Yağmur Sarnıç, çocuklarını cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında görebilecek.
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YAĞMUR SARNIÇ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE Mİ?

Boşanma davası sonuçlanmadan Baycan Şenürek ile aşk yaşamaya başlayan Yağmur Aşık'ın hamile olduğu iddia edildi. Aşık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine de "Aslan kocam" diyerek hitap ediyor. Erkek bebek beklediği ileri sürülen Yağmur Aşık, hamilelik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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