Emre Kınay’dan yeni açıklama: Hiç kimse bir şeyi tam dinlemiyor

Son olarak Ramo dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Emre Kınay, başrolünü Nurgül Yeşilçay’la paylaşacağı Son Nefesime Kadar adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Bir taraftan da tiyatro çalışmalarını sürdüren Emre Kınay, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamayla tepkilerin odağı haline gelmişti.

"KADINLARIN ÇOCUKLARINI İYİ YETİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Yaptığı açıklamalarla pek çok kez gündem olan ünlü oyuncu Emre Kınay Haber Global’e konuk oldu ve yaptığı açıklamalarla yine gündeme oturdu. Açıklamasında, kadınların çocuklarını iyi yetiştirmesi gerektiğini belirten oyuncu;

“Ben sadece iyi bir baba olmaya çalışıyorum. Kız evlat bambaşka bir şey, tabii hele baba için. Anne için de erkek evlat öyle ama mesela biz babalar; özellikle kentli babalardan bahsediyorum. Kentli anneler gibi yapmıyoruz. Biz kızlarımızı iyi yetiştiriyoruz genelde, toplumun kızları gayet medeni, kentlilerden bahsediyorum. Kırsalı da derneklerle, yaşamsal bağlarla okumaya teşvik ederek ve okumaları iç elbirliğiyle yardımcı olarak onları da çağdaş medeniyete ulaştırmaya çalışıyoruz ama maalesef ki Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, yetiştirilmede, kadına bakışında… Sosyal hayatın içinde, çok fazla şeyde… O yüzden buradaki sorumluluğu da hiç çekinmeden kadınlara veriyorum.”

EMRE KINAY’DAN YENİ AÇIKLAMA

Bu açıklamasına gelen tepkiler üzerine Habertürk Gazetesi’ne açıklama yapan Emre Kınay yanlış anlaşıldığını söyledi. Emre Kınay, “Hiç kimse bir şeyi tam dinlemiyor. Açıklamalarımın bir kısmını kesip, yayınlıyorlar. Lütfen sözlerimin tamamını dinleyin.

Orada demek istediğim kadınlar, kızlarını nasıl yetiştiriyorsa, erkek çocuklarını da aynı dikkatle yetiştirmeli. Buradaki açıklamam kız çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumaya yönelik” açıklamasıyla eleştirilere cevap verdi.

