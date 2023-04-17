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Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

17.04.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle adını duyuran Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirince uzun süre gündemde kalmıştı. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar son haliyle beğeni topladı.

Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Emret Komutanım’da canlandırdığı Foto Fato karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nil Erkoçlar 2013’te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Adını Rüzgar Erkoçlar yapan ve bir süre sonra evlenen ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

“Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyerek uzun süre mesleğini yapamayan başarılı oyuncu pek çok iş kolunda çalışarak yoluna devam etmişti.

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Tuğa Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar sosyal medyada oldukça aktif.

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Ekran Alıntısı

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu son haliyle beğeni topladı. Rüzgar Erkoçlar'ın son haline "Yakışıklısın", "Hep mutlu ol", "Duygularına sahip çıkıp devam edin helal sana" yorumları yağdı.

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