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En acı teşhis! 'Eşimle beraber yüzüyorduk, o dayanamadı'

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

Umuda yolculuk faciayla bitti. 8 kaçak göçmen bindikleri botun devrilmesiyle can verdi. Onlardan ikisi de Mıhabat İsmael Ali'nin eşi ve çocuğuydu. Talihsiz kadın teşhis için geldiği morg kapısında güçlükle ayakta durabildi. "Bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun daha sora dayanamayıp boğulduğunu söyleyen Ali gözyaşlarına boğuldu

İzmir 'in Karaburun ilçesinde, bindikleri teknenin batmasıyla denize düşüp boğulan ve İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan 8 kaçak göçmenden kimlikleri belirlenen 4'ünün cenazesi, Irak'ın Zaho kentine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. 28 saat denizde kalarak sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali, eşinin ve oğlunun cenazelerini teşhis etmek için geldiği morgda gözyaşlarına hakim olamadı. Mıhabat İsmael Ali, bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun daha sonra dayanamayıp boğulduğunu söyledi.

8 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Geçen 10 Ekim Çarşamba günü saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, bir gün önce saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Denizde ilerlerken teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek Karaburun'da Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından denizde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Aramalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişiler otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ölenlerden 4'ünün kimlikleri, yakınlarının gelmesiyle tespit edildi.

SAĞ KURTULDUĞUNA SEVİNEMEDİ

Bu cesetlerden 2'sinin tekne kazasından sonra 28 saat denizde kalarak sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet'e (36) ve oğlu Abdullah İsa'ya (11) ait olduğu belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen Mıhabat İsmael Ali, cesetlerin teşhis edilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Mıhabat İsmael Ali, tekne battıktan sonra bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun dayanamayarak boğulduğunu söyleyerek, "Karaya çıktıktan sonra bir süre yürüdüm. Bir evin kapısını çaldım ancak açan olmadı. Daha sonra yolda yürürken iki tane adamla karşılaştım. Beni alıp hastaneye götürdüler ve kıyafet temin ettiler. Sonra karakola gidip olanları anlattım. Çok üzgünüm. Allah'ın takdiri böyleymiş. Bundan sonra asla Yunanistan'a ya da başka bir yere gitmek gibi bir düşüncem yok" dedi. Eskiizimir Mahallesi'nde bir evde bir gece konakladıktan sonra yola çıktıklarını belirten Mıhabat İsmael Ali, "Denize açıldıktan sonra tekne su almaya başlayınca, geçişi organize edenleri aradık. 'Gelip ilgileneceğiz' dediler, ancak ilgilenmediler" diye konuştu.
Mıhabat İsmael Ali'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet ile oğlu Abdullah İsa'nın yanı sıra Muhammed Hasan Ahmet (23) ve Şoreş Abdülvahab'ın (36) cenazeleri, Irak'ın kuzeyindeki Zaho kentine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Öte yandan, batan teknede bulunan ve kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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