En acı teşhis! 'Eşimle beraber yüzüyorduk, o dayanamadı'

İzmir 'in Karaburun ilçesinde, bindikleri teknenin batmasıyla denize düşüp boğulan ve İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan 8 kaçak göçmenden kimlikleri belirlenen 4'ünün cenazesi, Irak'ın Zaho kentine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. 28 saat denizde kalarak sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali, eşinin ve oğlunun cenazelerini teşhis etmek için geldiği morgda gözyaşlarına hakim olamadı. Mıhabat İsmael Ali, bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun daha sonra dayanamayıp boğulduğunu söyledi.

8 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Geçen 10 Ekim Çarşamba günü saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, bir gün önce saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Denizde ilerlerken teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek Karaburun'da Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından denizde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Aramalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişiler otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ölenlerden 4'ünün kimlikleri, yakınlarının gelmesiyle tespit edildi.