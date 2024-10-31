İspanya'daki fel selaketini birebir yaşadı! O anları saniye saniye böyle kaydetti... Kamyon devrildi, yanındaki arabanın camları kırıldı: "Korkudan ölüyorum"

İspanya'da Salı günü öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış güneydeki Malaga eyaletinden doğudaki Valensiya'ya kadar büyük bir alanda etkili oldu. Şiddetli yağış ve fırtınanın olduğu anlarda otoyoldaki bir kamyon şoförünün kamerasına yansıyan görüntüler afetin bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde şiddetli yağmur ve fırtına ön camına vururken videoda yan yatmış diğer kamyon ve arabalar da görüldü.

Sürücü, devrilen araçlara yaklaşırken yolda yavaşlayarak "Bu felaket. Şuna bakın. Önümdeki kamyonlar devrildi. Yanımdaki arabanın bütün camları kırıldı. Korkudan ölüyorum. Her şeyin nasıl yok olduğuna bakın. Bu gerçekten kötü bir hava" dedi.

Görüntülerin kesin olmamakla birlikte sel felaketinden en çok etkilenen

bölgelerinden biri olan Valensiya yakınlarındaki Carlet'teki bir otoyolda çekildiği ifade edildi.