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  4. İspanya'daki fel selaketini birebir yaşadı! O anları saniye saniye böyle kaydetti... Kamyon devrildi, yanındaki arabanın camları kırıldı: "Korkudan ölüyorum"

İspanya'daki fel selaketini birebir yaşadı! O anları saniye saniye böyle kaydetti... Kamyon devrildi, yanındaki arabanın camları kırıldı: "Korkudan ölüyorum"

31.10.2024 10:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 10:46
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İspanya tarihinin en zor günlerini yaşarken bölgeden sel felaketine dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Yetkililer ölü sayısının 95'e ulaştığını dile getirirken şiddetli fırtına sırasında otoyolda olan bir kamyon şoförünün korku dolu anları paylaşması sosyal medyada popüler oldu.

İspanya'da Salı günü öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış güneydeki Malaga eyaletinden doğudaki Valensiya'ya kadar büyük bir alanda etkili oldu. Şiddetli yağış ve fırtınanın olduğu anlarda otoyoldaki bir kamyon şoförünün kamerasına yansıyan görüntüler afetin bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde şiddetli yağmur ve fırtına ön camına vururken videoda yan yatmış diğer kamyon ve arabalar da görüldü.

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Sürücü, devrilen araçlara yaklaşırken yolda yavaşlayarak "Bu felaket. Şuna bakın. Önümdeki kamyonlar devrildi. Yanımdaki arabanın bütün camları kırıldı. Korkudan ölüyorum. Her şeyin nasıl yok olduğuna bakın. Bu gerçekten kötü bir hava" dedi.

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Görüntülerin kesin olmamakla birlikte sel felaketinden en çok etkilenen
bölgelerinden biri olan Valensiya yakınlarındaki Carlet'teki bir otoyolda çekildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sel İspanya
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