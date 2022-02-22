En az iki tanesini yapıyorsunuz! Henüz ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

Hepimizin gün içerisinde yaptığı bazı alışkanlıklar vardır. Kimi uyanır uyanmaz su içer kimi çok uyur kimi ilk iş kahve içer kimi ise duş almadan evden çıkmaz. Ancak bazı alışkanlıklar var ki, normal olduğunuz hatta belki de size iyi geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Aslında çok yanlış düşünüyorsunuz! Günlük hayatınızdan en az iki tanesini yaptığınıza çok emin olduğumuz normalmiş gibi görünen alışkanlıklar hayatınızı tehdit ediyor!

ÇOK SU İÇMEK

Sağlıklı bir hayat için su içmenin ne kadar önemli olduğu her zaman vurgulanan bir konu oldu. Ancak, gün içerisinde içilecek su miktarı ile ilgili çelişkili açıklamalar var. Çünkü çok fazla su içmek hiponatremi adlı verilen tehlikeli bir hastalığa neden olabilir. Doktor Megan Schimpf, "Yalnızca susadıysanız su içiniz ve asla kendinizi daha fazla su içmek zorundaymış gibi hissetmeyiniz" diyor.

AŞIRI EGZERSİZ

Egzersiz, formda kalmanın ve stresi yönetmenin harika bir yoludur. Ancak, çok fazla egzersiz yapmak sağlığınıza zarar verebilir. Spor hekimliği doktoru Caitlin Lewis, "Sadece sporcular değil, herkes aşırı egzersiz yapmanın getirdiği risk altında olabilir" diyor.

Dr. Lewis'e göre, aşırı antrenman belirtileri şunları içerebilir:

Derin bir yorgunluk hissi.

Enerji kaybı.

Kronik soğuk algınlığı, enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar.

Uykusuzluk hastalığı.

Kilo almak.

Bağışıklık sisteminde düşüş.

Kadınlar için adet kaybı (amenore).

ÇOK FAZLA UYUMAK

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri), yetişkinlerin optimum sağlık için her gece en az yedi saat uyumasını tavsiye ediyor. Ancak çok fazla uyku, kronik uykusuzluk kadar yaygın olmasa da diyabet ve kalp hastalığı gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Aşırı uyumak, gündüz uyku hali de dahil olmak üzere bazı istenmeyen hatta mantık dışı yan etkilerle neden olabilir. Her insan için en iyi uyku miktarı değişir, ancak ortalama bir yetişkinin tipik olarak gecelik yedi ila dokuz saat arasında bir uykuya ihtiyacı vardır.

AGRESİF DİŞ FIRÇALAMA

İyi bir ağız hijyeni için dişlerinizi günde iki kez fırçalamak hayati önem taşır. Ancak agresif, aşırı serr fırçalama sadece gereksiz olmakla kalmaz, diş etlerine ve diş minesine ciddi zarar verebilir. Uzmanlar, dişlerinizi çok sert veya çok uzun süre agresif şekilde fırçalarsanız diş etlerine zarar verebilirsiniz diyor. Dişlerinizi yemek yedikten sonra bir saat içinde en az iki dakika boyunca günde iki kere fırçalamalısınız.

SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISI

Sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı yiyeceklere karşı duyulan aşırı zihinsel uğraşıya “ortoreksiya nevroza” deniyor. Yeşilay, “Henüz literatüre resmi bir şekilde girmemiş olsa da konuyla alakalı yapılan araştırmalar ve tartışmalar bu yeni yeme bozukluğu türünün yakın zamanda tanı kitaplarında yer alacağını gösteriyor.” diyor. Diyetisyenler ve beslenme uzmanları son yıllarda ortorektik hastalarda kesinlikle bir artış gördüklerini vurguluyorlar.

