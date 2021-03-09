En farklı Miraç kandiliyle ilgili mesajlar | Aileye, iş arkadaşlarına kandil mesajları

"Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Mübarek Miraç kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim."

"Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.."

"İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım."

"Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun."

Miraç Kandili 'ne çok az kaldı. Hz. Muhammed'in göğe ve Allah'ın yanına yükseldiği mübarek geceyi kutlamayı bütün İslam alemi iple çekiyor. Miraç Kandili süresince Müslümanlar çeşitli ibadetler yaparak Allah'a el açıyor ve Allah'ın merhametine sığınarak tevbe ediyor.

"Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler İyi Kandiller."

"Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun"

"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!"

KANDİLLER HANGİ GÜN?

Regaib Kandili : 18 Şubat 2021 - Receb ayının 6. gecesi

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 - Receb ayının 26. gecesi

Berat Kandili : 27 Mart 2021 - Şaban ayının 14. gecesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 - Ramazan ayının 26. gecesi

Mevlit Kandili : 17 Ekim 2021 - Rebülevvel ayının 11. gecesi

