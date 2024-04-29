Büyükçekmece'de cinayet! Parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Olay, dün 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Doğan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Parkı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bıçaklanan Yıldıray K., yaralı halde bir süre yürüyerek Doğan Sokak'ta yere düştü.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Yıldıray K.'yı bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yıldıray K.'nın yerde hareketsiz kaldığı ve mahalle sakinlerinin ilk yardım anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





