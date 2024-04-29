HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyükçekmece'de cinayet! Parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de cinayet! Parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

29.04.2024 00:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de bir parkta kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından bıçaklanan Yıldıray K. (50) kanlar içinde dakikalarca yürüdükten hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de cinayet! Parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Olay, dün 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Doğan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Parkı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bıçaklanan Yıldıray K., yaralı halde bir süre yürüyerek Doğan Sokak'ta yere düştü.

bd2

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Yıldıray K.'yı bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yıldıray K.'nın yerde hareketsiz kaldığı ve mahalle sakinlerinin ilk yardım anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü: Biri çocuk 2 kişi yaralandıYer: İstanbul! Binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü: Biri çocuk 2 kişi yaralandı
Dervişoğlu genel başkan seçilmişti! Belediye başkanı istifa ettiDervişoğlu genel başkan seçilmişti! Belediye başkanı istifa etti
Kayıp ekonomist olayında yeni gelişme! Kafatası parçası bulunduKayıp ekonomist olayında yeni gelişme! Kafatası parçası bulundu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Büyükçekmece
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kaldı!

Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kaldı!

Dervişoğlu genel başkan seçilmişti! Belediye başkanı istifa etti

Dervişoğlu genel başkan seçilmişti! Belediye başkanı istifa etti

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

Paylaşımı gündem oldu! O öğretmen hakkında dikkat çeken iddia

Paylaşımı gündem oldu! O öğretmen hakkında dikkat çeken iddia

Abdullah Gül, 2010 yılında yaptığı konuşmaya dikkat çekti

Abdullah Gül, 2010 yılında yaptığı konuşmaya dikkat çekti

"Haritalara baktım" demişti! Seçim tahminiyle gündem olan ünlü astrologdan itiraf

"Haritalara baktım" demişti! Seçim tahminiyle gündem olan ünlü astrologdan itiraf

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.