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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
29.04.2024 00:25
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Son dakika haberi: AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.14'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 8.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya
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