Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.14'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 8.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.







