En İyi Vampir Filmleri Listesi

Onlar beyaz tenleri, uzun tırnakları, karizmatik duruşları, parlak bakışları, güneşe nefretleri ile yüzyılların fantastik kahramanları. Kimileri aramızda dolaştıklarına inansa da ben sadece filmlerde var olduklarından çok eminim ve izlemesini de çok severim. Kuru kuru aksiyon gitmiyor, biraz mitoloji lazım diyenlerin en sevdiği türlerden biri. 36. Twilight Saga - Alacakaranlık Efsanesi - IMDB 5,2 Kendi halinde ergen, içine kapanık bir kız olan Bella, babasının yanına taşınır. Yeni okulunda gizemli, yakışıklı Edward’a aşık olur. Edward uzun yıllardır hayatta olan bir vampirdir. Ailesiyle bu küçük kasabada sakin ve kimliklerini gizledikleri bir hayat yaşamaktadırlar. Diğer vampirlerden ayrı, insanlarla dost bir şekilde yaşayan bu ailenin huzuru Bella’yla Edward’ın ilişkisini öğrenen düşmanları yüzünden bozulacaktır. Stephenie Meyer’ın çok satan kitaplarından uyarlama Alacakaranlık üçlemesi birçok çevrede beğenilmemesine rağmen benim beğendiğim yapımlardan biri. Aşk, tutku, aksiyon sevenler için romantik vampir filmleri arasından tercih edilebilecek bir hikaye.

Yayın: 2008 Tür: Drama, Fantastik, Romantik Yönetmen: Catherine Hardwicke Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattison, Billy Burke 35. Van Helsing - IMDB 6,1 İşte gençliğimin filmi. Şehrimizin küçücük sinemasında okuldan kaçıp izlemeye gittiğimiz gün dün gibi. Hugh Jackman (Van Helsing) ve Kate Beckinsale’in (Anna Valerious) başrollerini paylaştığı filmin yazar-yönetmen koltuğunda aksiyon ve fantastik türündeki filmlerin başarılı ismi Stephen Sommers oturuyor. Esasen Dr. Van Helsing, Drakula romanındaki vampir avcısıdır. En büyük silahı Drakula’nın bütün zaaflarını bilmesidir. İnsanlığın korkulu rüyasını yok etmesi için Papa tarafından Transilvanya’ya gönderilen kahramanımızın halletmesi gereken başka görevler de vardır. Çekimleri Çek Cumhuriyeti’nin başkenti, gotik şehir Prag’da yapılan film, bol aksiyonlu sahneleriyle izlenmeye değer bir klasik. Dünyanın en güzel vampir temalı filmleri listesinde kendine her zaman yer bulamasa da gönüllerdeki yeri hazır. Yayın: 2004 Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik Yönetmen: Stephen Sommers

Oyuncular: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh 34. Dark Shadows - Karanlık Gölgeler - IMDB 6,2 Listedeki favorilerimden. Johnny Depp, Helena Carter, Eva Green gibi klasik bir Tim Burton filmi kadrosuna, Michelle Pfeiffer’da tüm ihtişamıyla eşlik ediyor. Bu ekipten bir de vampir filmi görmek isterseniz daha ne duruyorsunuz, izleyin derim. Kıskanç bir cadı yüzünden 200 yılını bir tabutta kilitli olarak geçiren Barnabas, bir tesadüf eseri özgür kalır. Kendisine ait olan ne varsa geri almak üzere evine giden sevgili kontumuz, aradan geçen 200 yılın azizliğine uğrar; her şey değişmiştir. Barnabas bir yandan yeni hayatına adapte olmaya çalışırken, bir yandan kendisini hapseden cadıdan intikam almanın planlarını yapar. Gişede istenilen başarıyı elde edemese de Tim Burton sevdalılarının gönlünde yer edinen Dark Shadows, özellikle komik vampir filmleri sevenlere uygun. Yayın: 2012 Tür: Komedi, Fantastik, Korku Yönetmen: Tim Burton Oyuncular: Johnny Depp, Helena Carter, Eva Green 33. John Carpenter's Vampires - Vampirler - IMDB 6,2 Ortada bu kadar vampir olur da Vatikan bu işe karışmaz mı? Vampirler, Vatikan ile işbirliği içinde göreve giden bir grup vampir avcısını konu alıyor. Yeni görev yerleri New Mexico’ya giden ortaklar Crow ve Montana maalesef deşifre olur. 700 yıl önce rahipken ısırılıp vampir olan çetenin lideri Valek, soyundan gelenleri tek tek avlayan bu adamlardan intikam almak için peşlerine düşer. Vampirler, orijinal vampir efsanesine sadık kalan bir yapım olması sebebiyle oldukça sevilir. Ekibin karizması bir yana, film aksiyon sahneleriyle de ateş ediyor. Önceden sık sık sinema kuşağında gösterilen filmi hala izlemediyseniz, kesinlikle izleyin.

Yayın: 1998 Tür: Aksiyon, Korku, Gerilim Yönetmen: John Carpender Oyuncular: James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee 32. Daybreakers - Vampir İmparatorluğu - IMDB 6,4 Yapımı 2009 olsa da hikayesi 2019 yılında geçen filmin oyuncu kadrosunda etkileyici isimler var. Filmin yaratıcıları ise başarılı fantastik filmleriyle bilinen Spierfig kardeşler. Bir salgın insanların vampire dönüşmesine sebep olmuş ve yeni bir dünya yaratmıştır. Fakat bu yeni dünyanın da kendine has sorunları bulunmaktadır. Film, kan kıtlığı yaşayan bu toplumun sorununa çözüm getirmeye çalışan bir grup 'bilim vampirine' odaklanıyor. Filmde yaratılan vampir uygarlığı ayrıntılarıyla düşünülmüş, başarılı bir kurgu yapılmış. Spierfig kardeşlerin gelişinin habercisi olan yapım, izlenmesi gerekenler arasında. Yayın: 2009 Tür: Aksiyon, Fantastik, Korku Yönetmen: Michael Spierfig, Peter Spierfig Oyuncular: Ethan Hawke, Willem Dafoe, Sam Neill 31. Night Watch-Gece Nöbeti - IMDB 6,4 Yeryüzündeki aydınlık ve karanlık güçlerin asırlardır bitmek bilmeyen savaşı artık onları da yormaya başlamıştır. Gesser (Aydınlığın lordu) savaşta kazanan taraf olamayacağını anlayınca Zavulon’a (Karanlığın lordu) bir anlaşma teklifinde bulunur. Anlaşmaya göre kimse diğer tarafa geçmeye çalışmayacaktır ve düzeni sağlamak için karanlık taraf gündüz, aydınlık taraf da gece vakti nöbet tutacaktır. Elbette bu iş bir yerde bozulur. En iyi vampir filmleri arasında kesinlikle özel bir yere sahip olan Gece Nöbeti'nin senaryosunda aksaklıklar olduğu bir gerçek. Fakat aksiyonu, efektleri, oyunculukları ve müzikleriyle dikkatleri çeken gişe rekortmeni Rus yapımı bu film izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Yayın: 2004 Tür: Aksiyon, Fantastik, Korku Yönetmen: Timur Bekmambetov Oyuncular: Konstantin Khabenskiy, Vladimir Menshov, Mariye Poroshina 30. The Addiction - Bağımlılık - IMDB 6,4 Bir vampir aynı zamanda filozof olsaydı kafasından neler geçerdi? Bilmek isteyenler için gelsin The Addiction. New York’ta felsefe öğrencisi genç bir kadın, gece evine giderken vampir tarafından ısırılır ve dönüşümü başlar. Daha önce tatmadığı kana karşı duyduğu dindirilemez açlık ve bağımlılıkla beraber bu dönüşümün duygusal zorlukları da olacaktır. Varlık, vampirlik, etik ve ahlak anlayışı üzerine derin fikirlere dalan Kathleen karakterine Lili Taylor hayat veriyor. Ona rehberlik eden ve kendini zaaflarından özgür kılmış bir vampir olan Peina ise Christopher Walken tarafından canlandırılıyor. Filmin esas niyeti dönemin uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek olsa da en güzel vampir filmleri arasında yeri olduğu kesin. Yayın: 1995 Tür: Korku Yönetmen: Abel Ferrara Oyuncular: Lili Taylor, Christopher Walken, Annabella Sciorra 29. Byzantium - Bir Vampir Hikayesi - IMDB 6,5 Eleanor ve Clara gittikleri yerlerde güzellikleriyle dikkat çeken iki kadındır. Kendilerini abla-kardeş olarak tanıtsalar da onlar aslında 200 yıldır hayatta olan vampir anne-kızdır. Şehirden şehre taşıdıkları bedenleriyle beraber geçmişleri de peşlerini bırakmadan arkalarından gelmektedir. Son yerleştikleri kasabada kimliklerinin ortaya çıkmasının tehlikeli sonuçları olacaktır. Film aslında sıradan bir hayat sürmek isteyen ve bunun için çabalayan anne-kızın hikayesini işliyor. Geçimlerini sağlamak için çalışan bir anne, eğitimini tamamlamak için okula giden bir genç kız. Hakkında olumlu eleştiriler yapılan ve yarattığı bakış açısıyla türdeşleri arasında özel bir yeri olan yapımı izlemenizi öneririm.

Yayın: 2012 Tür: Drama, Fantastik, Korku Yönetmen: Neil Jordan Oyuncular: Saoirse Ronan, Gemma Arterton, Sam Riley 28. Daughters of Darkness - Kırmızı Dudaklar - IMDB 6,6 Fransız, Belçika ve Alman ortak yapımı olan film, şık ve zarif bir yapım. Filmin sinematografisi gerçekten çok başarılı. Mekanlar, renkler, kıyafetler, dekorlar etkileyici. Çıplaklık unsurunun da bol bol kullanıldığı ama göze batmadığı erotik vampir filmlerinden. Filmin kahramanları oldukça güzel üç kadın ve bu kadınlardan birinin kocası. Mekan ise Orta Avrupa’nın şatafatlı, lüks ve gotik otellerinden biri. Yeni evli bir çiftin tatil için gittikleri otele bir kontes ve yardımcısı da gelir. Güzel, alımlı ve tehlikeli kontesin çifte duyduğu ilgi zamanla bambaşka yollara sapacaktır. Sanatsal yönüyle de beğenileri toplayan film birçok yönden seyirciyi tatmin ediyor. Yayın:1971 Tür: Korku Yönetmen: Harry Kümel Oyuncular: Delphine Seyrig, John Karlen, Danielle Ouimet 27. The Hunger - Açlık - IMDB 6,7 Vampir efsanesine farklı bir bakış açısı sunan The Hunger, başrollerini Catherine Deneuve (Miriam) ve Davir Bowie’in (John) paylaştığı biraz erotik bir yapım. Tarihin en eski vampiri Miriam, seksi, zeki ve tehlikeli bir kadındır. Son sevgilisi John yaşlanmaya başladığını fark edince doktorlarına başvurur. Öğrendikleriyle şaşkına dönen doktor Sarah, olanları konuşmak için Miriam’ı ziyarete gider ve işler değişir. Kült bir film olarak anılmayı sonuna kadar hak eden yapım ayrıca izleyenlerin çoğu tarafından en klas ve estetik vampir filmi olarak görülüyor.

Yayın:1983 Tür: Drama, Korku Yönetmen: Tony Scott Oyuncular: Catherine Deneuve, Davir Bowie, Susan Sarandon 26. Cronos - IMDB 6,7 Cronos, fantastik filmlerin başarılı isimlerinden Guillermo del Toro’nun hem yazıp hem yönettiği, Meksika yapımı çok iyi bir film. Oyuncu kadrosuyla da hem gözleri hem gönülleri doyuran film kesinlikle izlenmeli. Bir antikacıda çalışan Jesus, bir gün insanı daha genç ve kuvvetli hale getiren gizemli bir kapsül bulur. 450 yıl önce üretilmiş olan bu kapsül, kullanan kişi üzerinde beklenmedik değişikliklere neden olmaktadır. Del Toro’nun ilk filmi olan Cronos, seksenlerde iyice popülerleşen vampir mitolojisine doksanların başında alternatif bir bakış açısı sunuyor. Ardından gelen birçok aynı türde filmi etkilemiş olan bu yapım bolca ödül kazanmıştır. Yayın: 1993 Tür: Korku Yönetmen: Guillermo del Toro Oyuncular: Federico Luppi, Ron Perlman, Claudio Brook 25. The Brides of Dracula - Drakula'nın Gelinleri - IMDB 6,7 Yüksek bütçeli bu filmin görüntü ve ses efektleri oldukça başarılı. 1931 yılında çekilen Drakula filminin devamı niteliğinde olan bu yapımda Drakula’nın kendisini görmüyoruz. Baroness Meinster, genç öğretmen Marianne’i yolculuğunda yaşadığı aksaklıklar yüzünden mahsur kaldığı kasabadaki şatosunda konaklaması için davet eder. Kasaba halkı genç kızı tehlikeye karşı uyarsa da Marianne daveti kabul eder. Baroness Meinster devasa şatosunda yakışıklı oğlu ile birlikte yaşamaktadır. Aynı sıralarda Vampir avcısı Dr. Van Helsing, Drakula’nın öğrencisi yakışıklı Baron Meinster için Transilvanya’ya doğru yola koyulmuştur. Eğer eski filmleri seviyorsanız, Drakula filmleri arasında önemli bir yere sahip olan bu yapımı izleyin derim.

Yayın: 1960 Tür: Korku Yönetmen: Terence Fisher Oyuncular: Peter Cushing, Martita Hunt, Yvonne Monlaur 24. Mad Monster Party? - IMDB 6,7 Stop-motion tekniği ile 1967 yılında yapılmış olan bu kukla animasyon, aslında çok bilinmeyen filmlerden biri. Türkçe adı bile yok. Fantastik alemin bütün ucube ve canavarlarının bir arada olduğu eğlenceli bir parti filmi. Frankenstein emekli olmaya karar verir ve bütün şeytani sırlarını yeğeni Felix’e aktarmaya niyetlidir. Emekliliğini ve bu kararını açıklamak üzere tüm canavar dostlarını bir partiye davet eder. Gelen misafirler Felix’in aslında iyi kalpli ve insan canlısı biri olduğunu anlayınca Frankenstein’ın icatlarının ve sırlarının peşine düşerler. Çocuklara hitaben hazırlanan bu filmin, içerdiği espriler ile ilerleyen dönem sarkastik komedi dizilerine ve Tim Burton gibi yönetmenlere ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Yayın: 1967 Tür: Animasyon, Komedi, Aile Yönetmen: Jules Bass Oyuncular: Boris Karloff, Allen Swift, Gale Garnett 23. Blood: The Last Vampire - Son Vampir - IMDB 6,7 Anime severler, en güzel vampir filmleri listemizdeki bu film sizler için! Benim de çok sevdiğim Japon kültürünün vazgeçilmezi anime bu sefer de vampir temasıyla karşımızda. Aslında Blood+ isimli serinin 45 dakikalık bir filmi bu. Kısa olmasından mıdır nedir, konusu biraz zayıf kalmış açıkçası. Ama görsellik ve animasyon açısından başarılı. Gizli bir devlet teşkilatında görev yapan vampir avcısı kızımız Saya, kimliğini gizlediği yeni bir göreve atılır. Bir lisede meydana gelen gizemli ölüm olayları sebebiyle o liseye öğrenci olarak giden Saya, vampirleri bulur ve aralarındaki kavga böylece başlar.

Yayın: 2000 Tür: Animasyon, Aksiyon, Korku Yönetmen: Hirroyuki Kitakubo Oyuncular: Yûki Kudô, Saemi Nakamurai, Joe Romersa 22. Shadow of the Vampire - Vampirin Gölgesi - IMDB 6,9 Filmin filmi gibi düşünülebilecek bir yapım var şimdi sırada. Drakula filmleri arasındaki yüzyıllık Nosferatu’nun çekimleri esnasında yaşanan acayip olayların paranormal bir senaryo haline getirilmesiyle oluşturulmuş yapım, yayınlandığı dönem bir hayli dikkat çekmişti. Korkunç tırnaklarıyla Murnau karakterine John Malkovich hayat veriyor. Kastında yıldız oyuncular barındıran filmin seveni de bol sevmeyeni de. Ama orta yolda fikri olan pek insan yok açıkçası bu yapım hakkında. Kararı sizlere bırakmadan önce eklemem gerekiyor ki, bu filmi Nosferatu’yu izlemeden izlemeyin. Yoksa size pek fazla bir şey ifade etmeyecektir. Yayın: 2000 Tür: Drama, Korku Yönetmen: E. Elias Merhige Oyuncular: John Malkovich, Willem Dafoe, Udo Kier 21. The Last Man on Earth - Hepimiz Vampiriz - IMDB 6,9 Bir virüs, herkesi ele geçirip geceleri hortlayan vampirlere döndürünce, dünyada tek kalan Dr. Robert Morgan’ın virüse çare aramaktan başka yolu kalmaz. Bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan derman peşinde koşan doktorun, cehenneme dönmüş dünyadaki günlerini izliyoruz. Hikaye tanıdık geldi değil mi? Evet, tam üzerine bastınız. Will Smith’in Ben Efsaneyim filmi de tıpkı Last Man on Earth gibi Richard Matheson'un "I Am Legend" kitabından uyarlanmıştır. Son dönemde komedi tadında bir dizi uyarlaması da bulunan kitabın benim için en iyi versiyonu 1964 yapımı bu filmidir.

Yayın: 1964 Tür: Drama, Korku Yönetmen: Ubaldo Ragona, Sidney Salkow Oyuncular: Vincent Price, Franca Bettoia, Emma Danieli 20. Underworld - Karanlıklar Ülkesi - IMDB 7,0 Kate Beckinsale’in vampir olduğu bu filmin konusu; vampirlerle kurt adamların (lycan ) ezeli düşmanlıkları üzerine. Selene, lycan öldürmekte uzmanlaşmış gözü kara bir "ölüm taciri"dir. Karanlık diyarlarda ırklar arasındaki bitmek bilmez kan davası yetmezmiş gibi Selene bir de ölümlü bir insana aşık olur. Bu aşk onu zorlu kararlar vermek zorunda bırakacaktır. Kostümleri ve aksiyon sahneleri ile yer yer Matrix’e benzetilen yapımın devam filmleri de çekilmiştir. Sinema camiasını çok tatmin etmese de Underworld, vampir evreninin kült yapımlarından biri olarak görülüyor. Yayın: 2003 Tür: Aksiyon, Fantastik, Gerilim Yönetmen: Len Wiseman Oyuncular: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Shane Brolly 19. Near Dark - Karanlık Bastığında - IMDB 7,0 Near Dark listemizdeki bir diğer yapım, The Lost Boys ile aynı yıl vizyona girmiştir. Türdeşi filmin biraz gölgesinde kalsa da Near Dark, seksenler ruhunu başarıyla yansıtan filmlerden biri. Ayrıca onu diğerlerinden farklı kılan detaylar birçok izleyenin filme hayran olmasını sağlamıştır. Filmde hiç vampir kelimesi geçmez. Klasik vampir mitlerinden neredeyse hiçbiri kullanılmaz. Sadece ısırma ve gün ışığından rahatsız olma vardır. Vampire karşı savaş ögelerinden olan dinsel eşyaların da hiçbirini filmde göremezsiniz. Fark ettiğiniz gibi enteresan bir yaklaşımı var, izlemeye değer.

Yayın: 1987 Tür: Aksiyon, Suç, Drama Yönetmen: Kathryn Bigelow Oyuncular: Adrian Pasdar, Jenny Wright, Lance Henriksen 18. A Girl Walks Home Alone at Night - Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız - IMDB 7,0 İran sinemasını sevenler için kesinlikle izlenmesi gereken, benim başarılı bulduğum bir yapım. Filmin çekimleri malum koşullar sebebiyle İran’da değil, Kaliforniya’da yapılmıştır. Filmin yaratıcısı İran asıllı Ana Lily Amirpour’un İngiltere’de doğup Amerika’da büyümüş olması sebebiyle kimilerine göre orijinal İran filmlerinden uzaktır. Ama tabii bu tarz filmlerin doğuda çekilmesinin imkansız olduğunu düşünürsek haksızlık edildiğini söyleyebiliriz. Gelelim konuya. Vampir filmlerini izlerken 'öldürmüşken bari kötüleri temizleseler' diye düşünüyorsanız başroldeki kızımızla aynı fikirdesiniz demektir. İran’ın suç cenneti Bad City adlı kasabada geceleri kendince adaleti sağlamaya çalışan bir feminist kadın vampire odaklanan film, sadece bir vampir filmi olmanın ötesinde. Yayın: 2014 Tür: Aksiyon, Suç, Drama Yönetmen: Ana Lily Amirpour Oyuncular: Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh

17. Fright Night - Komşum Bir Vampir - IMDB 7,1 Doksanlar korku kuşağının vazgeçilmezlerinden birini sizlere tanıtmak isterim. Vampir korku filmleri dünyasında eğlenceli sayılabilecek Fright Night, çocukluğu 90'lı yıllarda geçen herkesin rüyasına girmiştir bence. Filmi izledikten sonra sizler de benim gibi vampirleri sevmeye başlar mısınız bilemiyorum ama beğeneceğiniz kesin. Korku filmlerine hayran kahramanımız Charley, komşunun vampir olduğundan şüphelenmeye başlar. İzlediği filmlerden öğrendiklerini kullanarak vampir komşusunu alt edebilecek midir? Filmin yönetmeni Chucky'nin yaratıcısı Tom Holland. 2011 yılında Colin Farrell’in oynadığı bir uyarlaması çekilen filmin hangi versiyonunun daha iyi olduğu tartışma konusu olsa da ben de birçokları gibi orijinalden yanayım. Yayın: 1985 Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Tom Holland Oyuncular: Chris Sarandon, William Ragsdale, Amanda Bearse 16. Blade - Bıçağın İki Yüzü - IMDB 7,1 Böyle bir liste yapıp Blade'i koymamak olmaz. Sinema kuşaklarının vazgeçilmezi. Doksanların karizmatik vampir avcısı Blade, Marvel çizgi roman dünyasının bir karakteridir esasında. Annesi hamileyken bir vampir tarafından ısırıldığı için yarı vampir yarı insan olarak doğmuştur. İntikam ateşiyle yanan Blade'in Whistler adında bir de yoldaşı vardır. Keskin bıçakları, kendine özgü dövüş aletleri, güçlü kuvvetli vücuduyla vampir avına çıkan Blade’in niyeti, insanları kötü vampirlerden korumak ve tabii ki annesinin intikamını almaktır. Döneminde yapılan türdeşleri için yeni bir soluk olan Blade, insanı aksiyona doyuran sahneleriyle izlenesi bir klasik.

Yayın: 1998 Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu Yönetmen: Stephen Norrington Oyuncular: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson 15. The Monster Squad - Canavar Ekibi - IMDB 7,1 İşte sizlere ailecek, zevkle izlenecek bir vampir filmi. Seksenlerde doğduysanız eminim izlediğinizde çocukluğunuzdan parçalar bulacaksınız. Filmde bütün canavarlar var. Dracula, Frankenstein canavarı, kurt adamlar... Niyetleri dünyayı ele geçirmek. Planlarıysa hazır, fakat bir çete tarafından bozulmak üzere. Filmin yaratıcısı fantastik filmlerin sevilen isimlerinden Fred Dekker. Oyuncu kadrosu da zengin. Film eleştirmenlerden iyi notlar alamasa da, filmi çok seven seyirci sayesinde kült filmler listesinde yerini almıştır. Zeki, hınzır çocuk figürlerinin beni çok mutlu ettiği bu güzel filmi izlemenizi öneririm. Yayın: 1987 Tür: Drama, Fantastik, Korku Yönetmen: Fred Dekker Oyuncular: Andre Gower, Robby Kiger, Stephen Macht 14. Hotel Transylvania - Otel Transilvanya - IMDB 7,1 Animasyon aşkına! Bütün vampirler korkunç olacak değil ya, birazı da çizgi film olsun, biraz da komik vampir filmleri izleyelim. Aslında üç filmlik bir serinin ilk filmi listemizde. Beğenirseniz devamı emrinizde. Ben animasyona bayılırım, hiç kaçırmam ve tabii bunu da izledim. İzlerken eğlendim, güldüm. Keyifli zaman geçirmek için çok uygun. Hele çocuklarınızla! Ülkemizde animasyon dublajları çok başarılı oluyor. Eğer siz de dublajlı versiyonu tercih ederseniz pişman olmazsınız. Film herkesin başındaki birtakım dertlerle kötü karakterlerin nasıl başa çıktıklarını gösteriyor. Büyüme çağındaki zeki kız (Mavis) ve bunu kabul etmekte sıkıntılar çeken, her şeyi kontrol etmek isteyen baba (Dracula). Keyifli seyirler.

Yayın: 2012 Tür: Animasyon, Komedi, Aile Yönetmen: Genndy Tartakovsky Oyuncular: Adam Sandler, Kevin James, Andy Samberg 13. Thirst - Kan Arzusu - IMDB 7,1 Orijinal adı Bakjwi olan yapım en iyi Kore vampir filmleri arasında. Birçok türde olduğu gibi bunda da enteresan yaklaşımıyla Kore sineması izleyenleri tatmin ediyor. Klişelerden uzak, özgün, acayip ve hatta aşırı bir senaryosu olan yapım, Emile Zola'nın romanı Thérèse Raquin’den esinlenerek yazılmıştır. Filmin yönetmeni cesur ve çarpıcı filmleriyle tanınan Chan-wook-Park. Filmin ana karakteri bir deney sırasında oluşan hata yüzünden vampire dönüşen bir rahip. Kendini insanlara adamış olan rahip Sang-hyun'un vampir olmasıyla beraber tüm benliği değişmeye başlar. Bu sürecin yanında bizleri bir de hastalıklı romantik bir ilişki beklemektedir. Film herkese hitap etmiyor açıkçası, ama bu tarzı sevenlerin beğenisini topluyor. Yayın: 2009 Tür: Drama, Korku, Romantik Yönetmen: Chan-wook-Park Oyuncular: Kang-ho Song, Ok-bin Kim 12. Martin - IMDB 7,1 Martin vampir olduğuna inanan bir gençtir. Psikolojik sorunları, bunalımları, psikopat yanları olan bu gence dışarıdan bakınca bilinen vampir özelliklerinin hiç birini taşımadığı görülür. Kan içerek beslenen Martin, içindeki şeytandan kurtulmak istese de ona boyun eğmeye devam etmektedir. "Martin" için zamanının ötesinde bir film desek hiç yanlış olmaz. Üzerinden geçen 30 küsur yıla rağmen senaryosu hala özgünlüğünü koruyor. Seksenlerdeki vampir temalı film furyasında çok başka bir yere sahip olan filmin yaratıcısı dönemin başarılı ismi George A. Romero. Martin karakterine hayat veren aktör ise filmde çok başarılı bir performans sergilemiş olmasına rağmen sonradan sinema sektöründe tutunamamıştır.

Yayın: 1977 Tür: Drama, Korku Yönetmen: George A. Romero Oyuncular: John Amplas, Lincoln Maazel, Christine Forrest 11. From Dusk Till Dawn - Gün Batımından Şafağa - IMDB 7,2 Çılgın yönetmen Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı üzerine bir güzel oynadığı aksiyonu, kanı bol bir vampir filmi. Başrolde Tarantino’ya daha saçları kırlaşmamış, şimdilerdeki karizması henüz oturmamış George Clooney eşlik ediyor. Aslında film Clooney’nin sinema dünyasına giriş filmi diyebiliriz. Konusuysa şöyle: Teksas’ta yaptıkları büyük soygundan sonra kaçmak üzere Meksika’ya doğru yola düşen ikiliyi ummadıkları olaylar bekliyor. Yönetmenin en başarılı yapımlarından biri olarak görülen From Dusk Till Dawn izleyiciye sürprizler yapan, içerdiği suç ve polisiye unsurlarıyla da başka bir tat bırakan bir yapım. Ayrıca tüm Tarantino filmleri gibi müzikleri de bir harika. Yayın: 1996 Tür: Aksiyon, Suç, Korku Yönetmen: Robert Rodriguez Oyuncular: George Clooney, Quentin Tarantino, Juliett Lewis 10. La Maschera Del Demonio (Black Sunday) - IMDB 7,2 Vampir konulu en iyi filmler listemizde geldik bir İtalyan yapımına. Filmin Türkçe bir adı yok maalesef ama çeviri olarak Kara Pazar diyebiliriz. Vampir korku filmleri arasında senaryosu basit, bütçesi düşük, izlenme oranı yüksek bir yapım. 60'ların çığlık kraliçesi Barbara Steele'i filmde iki ayrı karakteri oynarken görüyoruz. Biri mezarından kaçan lanetli bir cadı (Asa Vajda), diğeri ise büyücünün güzel torunu (Katya Vajda). 1630 yılında kardeşi yüzünden ölüme mahkum edilen Asa, ölmeden önce kardeşinin soyunu lanetler. 200 yıl sonra tesadüfen açılan mezardaki siyah lanetli maskenin meydana çıkmasıyla intikam çarkları dönmeye başlayacaktır. Film, içerdiği şiddet ögeleri sebebiyle yayınlandığı dönem Avrupa’nın birçok yerinde yasaklanmıştır.

Yayın: 1960 Tür: Korku Yönetmen: Mario Bava Oyuncular: Barbara Steele, John Richardson, Andrea Checchi 9. The Lost Boys - Kayıp Çocuklar - IMDB 7,3 Vampir efsanesinin motorlu çeteler, kopuk gençler ve seksenler ile buluştuğu bir yapım var sırada. Film ünlü yönetmen Joel Schumacher’in çok başarılı işlerinden biri. Aslında bir gençlik filmi ve karakterlerden bazılarını vampir gibi düşünebiliriz. Dönemin ruhunu çok iyi yansıttığından hem zamanının en çok izlenen işlerinden hem de günümüzde hala keyifle izlenebilmekte. Kan ve vahşet ögelerinin çok görülmediği bu film, iki kardeşin anneleriyle beraber taşındıkları yeni kasabada yaşadıklarına odaklanıyor. Farklı kafalardaki kardeşlerin hayatlarına yer yer gerilim, yer yer komedi unsurlarıyla ortak oluyoruz. İzlemediyseniz şiddetle tavsiye edilir efendim. Yayın: 1987 Tür: Komedi, Korku Yönetmen: Joel Schumacher Oyuncular: Jason Patric, Corey Haim, Dianne Wiest 8. Only Lovers Left Alive - Sadece Aşıklar Hayatta Kalır - IMDB 7,3 Harika bir film, mükemmel! En sevdiklerimden, en sevilenlerden. Oyuncu kadrosu desen, yakıyor. Adam ve Eve yüzyıllardır birbirini tanıyan, aşık vampirler. Çift uzun süredir yaşadıkları dünyanın tarihi ve düzeni yüzünden depresif birer ölümsüz haline gelmiştir. Adam, kendi halinde müzisyenlik yaparken Eve’de Fas’ta kendini otantik kültürle avutmaya çalışmaktadır. Bir araya geldikleri dönemde beklenmeyen ve çok da istenmeyen misafir Ava’nın (Eve’in kardeşi) gelişiyle çiftin başını belaya sokar. Yönetmen, klasik vampir filmlerinin çok ötesinde, toplumsal eleştirileriyle de sinemanın nasıl bir sanat olduğunu bize hatırlatıyor. Ayrıca Tilda Swinton-Tom Hiddleston ikilisinin ne kadar karizmatik bir çift olduğuna dikkat çekmek isterim. Es geçmeyin, mutlaka izleyin.

Yayın: 2013 Tür: Komedi, Drama, FantastiK Yönetmen: Jim Jarmusch Oyuncular: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska 7. Les Vampires - IMDB 7,3 Sinema sanatının çok bilinmeyen kilometre taşlarından Les Vampires, siyah beyaz, sessiz ve oldukça uzun bir film. Aslında filmden ziyade seri filmler desek daha doğru. Toplamda 10 filmden oluşan yapım, Paris’teki bir suç çetesi hakkında. Bir gün genç bir gazeteci kafası kesik halde bulunan bir cesetle ilgili haber yapmaya çalışırken çeteden tehdit mektupları almaya başlar, olaylar gelişir. Filmin senaryosunun 1915 yılında yazıldığını düşünürsek, şimdilerdeki birçok filmden daha özgün olduğu açıkça görülür. Polisiye, suç ve gerilim türündeki filmlerin hepsi için de öncü sıfatı taşıyan bu yapım herkese hitap etmeyebilir. Ama işin sanatının meraklısı olanlar izlemeli. Yayın: 1915 Tür: Aksiyon, Macera, Suç Yönetmen: Louis Feuillade Oyuncular: Musidora, Edouard Mathe, Marcel Levesque 6. Bram Stoker's Dracula - Drakula - IMDB 7,4 Drakula romanının kendimce en beğenilen uyarlaması. Drakula filmleri arasından favorimin bu olmasında tabii ki müthiş oyuncu kadrosunun etkisi büyük. Kimler var derseniz, aman yarabbi kimler yok ki! Gary Oldman (Dracula), Winona Ryder (Mina Murray), Anthony Hopkins (Van Helsing), Keanu Reeves (Jonathan Harker), Monica Belluci (Dracula's Bride) ve daha fazlasını bir araya getiren yapımın bütçesi de oldukça yüksek. Zaten mekanlar ve kostümlere bakılınca hemen anlaşılıyor. Japon kostüm tasarımcılarıyla çalışılan filmin yönetmen-yapımcı koltuğunda ise bu fantastik dünyanın neredeyse bütün canavarlarının filmini yapmış bir isim var. Müzikleri de çok başarılı olan filmi daha fazla vakit kaybetmeden izlemenizi öneririm.

Yayın: 1992 Tür: Korku Yönetmen: Francis Ford Coppola Oyuncular: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins 5. Dracula - IMDB 7,5 John Harker, şatosunda karanlık ve dehşetli bir hayat süren Drakula’yı bir emlak anlaşmasına ikna etmek için ziyaret eder. John, insan kanıyla beslenen canavarın evinde pek hoş karşılanmaz. Ta ki Drakula, John’un karısının fotoğrafını görene kadar. Bram Stoker’ın Drakula isimli eserinin ilk legal uyarlaması olan bu yapım, birçoklarının gözünde Drakula filmleri içinde en başarılı olanı. Bilinen adı Kazıklı Voyvoda olan, acımasızlığı ve işkenceleriyle ünlü Macar kralı III. Vlad Tapeş’ten esinlenilerek yazılan bu eser onlarca filme ve seriye konu olmuştur. 1931 yapımı Dracula filmi sinema tarihinin öncü yapımlarından biri olarak günümüzde önemini koruyor. Tabii ki de siyah beyaz olan filmin müzikleri de gayet başarılı. Yayın: 1931 Tür: Fantastik, Korku Yönetmen: Tod Browning, Karl Freund Oyuncular: Bela Lugosi, Helen Chandler, David Manners 4. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles - Vampirle Görüşme - IMDB 7,6 İşte harika bir film! Brad Pitt, Tom Cruise ve Antonio Banderas'ı gencecik halleriyle, Kirsten Dunst’i ise henüz 12 yaşında bir çocuk olarak gördüğümüz yapım, sadece bir vampir filmi olmanın ötesinde. Benim şahsi favorilerimden olan film, 1791 yıllarının Amerika’sında başlıyor. Hayattaki her şeyini kaybetmiş bir adam olan Louis ölüp kurtulmak isterken, Lestat onu vampir olmaya ikna eder. İnsan kanı içmek istemeyen Louis varlığını, benliğini sorgulamaya başlar. Bu sırada karşılaştıkları küçük bir kız olan Claudia’nın ikilinin hayatlarına girmesiyle işler daha farklı bir hal alır. Anne Rice’ın romanından uyarlama olan yapım Brad Pitt ve Tom Cruise’un birlikte oynadıkları tek filmdir.

Yayın: 1994 Tür: Drama, Korku Yönetmen: Neil Jordan Oyuncular: Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas 3. What We Do in the Shadows - Aylak Vampirler - IMDB 7,7 Genelde vampirleri dövüşürken, avlanırken görürüz. Ne bileyim hiç öyle kişisel işleri, ev halleri, temizlik, çamaşır, bulaşık dertleri yok gibidir. Ama işte bu adamlar öyle değil! Bunlar da aslında senin benim gibi ama vampir halimiz. Gelmiş geçmiş en iyi vampir temalı filmler listesindeki yerini çoktan alan What We Do In Shadows, Yeni Zelanda yapımı bir komedi filmi. Katıldığı festivallerin çoğundan ödülle dönen film, ev arkadaşı olan birbirlerinden çok farklı dört vampirin günlük yaşamlarını, modern hayattaki maceralarını anlatıyor. Şimdiye kadar izlemediyseniz bence hemen bugün izleyin derim. Emin olun zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yayın: 2014 Tür:Komedi, Korku Yönetmen: Jemaine Clement, Taika Waititi Oyuncular: Jemaine Clement, Taika Waititi, Cori Gonzalez-Macuer 2. Let the Right One In - Gir Kanıma - IMDB 7,9 Avrupa, özellikle de İskandinav sineması sevenler, buraya! Vizyona girdiği 2008 yılında birçok festivalden çeşitli ödüller toplayan İsveç yapımı bu film, romantik vampir filmleri kategorisine konabilecek bir sevgi hikayesi. Film parkta tanışan iki küçük kızın birbirleriyle paylaştıkları duyguları ve ardından gelişen olayları anlatıyor. Yoksul bir çevrede yaşayan, etrafındakiler tarafından çok umursanmayan Oscar, Eli ile tanıştıktan sonra ona aşık olur ve onun bir vampir olduğunu öğrenir. Bu kült yapım sevgi, aşk ve güven üzerine çarpıcı yorumlar barındırıyor. Film, senaristin aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. Sonrasında filmin bir Amerikan uyarlaması da çekildi ama aslının yerini tutamaz bence.