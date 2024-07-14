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  4. En son 2016'da bikinili poz vermişti! Sibel Can'dan yaz pozu

En son 2016'da bikinili poz vermişti! Sibel Can'dan yaz pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 13:41
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Bir dönem Emir Sarıgül ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Sibel Can'dan yaz paylaşımı geldi. Sibel Can'ın paylaşımı sonrası akla 2016'da verdiği bikinili pozlar geldi.

En son 2016'da bikinili poz vermişti! Sibel Can'dan yaz pozu

Hayatını gözlerden uzak yaşayan Sibel Can her dönem adından söz ettiriyor. Sahne tarzı, yıllara meydan okuyan görünümü ve aşklarıyla gündemden düşmeyen Sibel Can yine gündemde.

Bir dönem Buket Aydın ile de beraber olan Emir Sarıgül ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Sibel Can yaz pozunu paylaştı.

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"Ne güzelsin" yorumlarının yağdığı Sibel Can artık bikinili poz vermiyor. Şarkıcının o pozunu görenlerin aklına son olarak 2016'da verdiği bikinili poz geldi.

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O DÖNEM ÇOK KONUŞULDU

Sibel Can o dönem otelin balkonunda magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti. Can'ın bu karesi her ne kadar ondan habersiz bir şekilde çekilmiş gibi görünüyor olsa da Can'ın odada taktığı gözlükleri ve telefonuyla konuştuğu sırada takındığı tavırlar bu karenin haberli bir şekilde çekildiği izlenimi yaratmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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