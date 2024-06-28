En yakın arkadaşının anne sütünü içip o anları sosyal medyadan paylaştı! "Gözlerim az önce ne gördü?"

MYNET|DIŞ HABERLER 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nuria Blanco yeni anne olan isimsiz kız arkadaşının anne sütünü içti.

Ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde anne sütü içmenin olduğunu dile getiren Blanco, hiç tereddüt etmeden bardaktaki sütü içti. Sütü bitirdikten sonra Blanco, "Bunun tadı güzel. Hiç beklediğim gibi değil" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü iğrendiklerini dile getirerek görüntülere tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gözlerim az önce ne gördü?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "20 saniye önceki hayatımı özlüyorum" yorumunu yaptı.







