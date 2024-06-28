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    4. En yakın arkadaşının anne sütünü içip o anları sosyal medyadan paylaştı! "Gözlerim az önce ne gördü?"

    En yakın arkadaşının anne sütünü içip o anları sosyal medyadan paylaştı! "Gözlerim az önce ne gördü?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 11:47
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    İspanyol sosyal medya fenomeni Nuria Blanco en yakın arkadaşının anne sütünü kamera karşısında içerek o anları TikTok'tan paylaştı. TikTok'ta 600 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntüler tepki çekti. D vitamini açısından zengin olduğunu savunduğu anne sütünü arkadaşının bardağa sağıp getirmesi üzerine afiyetle içen Blanco, sosyal medyadan tepki çekti.

    En yakın arkadaşının anne sütünü içip o anları sosyal medyadan paylaştı! "Gözlerim az önce ne gördü?"

    MYNET|DIŞ HABERLER 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nuria Blanco yeni anne olan isimsiz kız arkadaşının anne sütünü içti.

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    Ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde anne sütü içmenin olduğunu dile getiren Blanco, hiç tereddüt etmeden bardaktaki sütü içti. Sütü bitirdikten sonra Blanco, "Bunun tadı güzel. Hiç beklediğim gibi değil" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü iğrendiklerini dile getirerek görüntülere tepki gösterdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gözlerim az önce ne gördü?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "20 saniye önceki hayatımı özlüyorum" yorumunu yaptı.

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    anne sütü tiktok
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