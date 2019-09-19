Evlilik dışı ilişkiyi yasaklanıyor!

1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını ilan eden Endonezya'da parlamento, sömürge döneminden kalma ceza yasasının üzerinde 20 yıldan uzun bir süredir çalışıyordu.

Nihai şeklini alan ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan 628 maddelik tasarının bu ayın sonundan önce oylanması bekleniyor.

Endonezya'daki insan hakları örgütleri tasarının kadınların, dini azınlıkların ve LGBT bireylerin haklarını ihlal ettiğini, toplanma ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

'HERKES İÇİN FELAKET'

İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un Endonezya araştırma ekibinden Andreas Harsono, "Ceza Yasası tasarısı sadece kadınlar, dini gruplar ve LGBT bireyler için değil tüm Endonezyalılar için bir felaket" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre aktivistler, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'dan kapsamlı değişiklikler yapılabilmesi için tasarının oylanmasını ertelemesini istedi.

Dünyada en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke olan Endonezya'da tasarıda en fazla tartışma yaratan bölümlerden biri "zina" ve seks işçileriyle ilgili düzenlemeler.