Mynet Trend

Evlilik dışı ilişkiyi yasaklanıyor!

BBC BBC
19.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

Endonezya parlamentosu, çiftlerin evlenmeden birlikte yaşamasını, evlilik dışı cinsel ilişkiyi, cumhurbaşkanına hakareti suç kapsamına alan ve kürtaj kararını doktora bırakan yeni ceza yasa tasarısını önümüzdeki günlerde oylayacak.

Evlilik dışı ilişkiyi yasaklanıyor!

1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını ilan eden Endonezya'da parlamento, sömürge döneminden kalma ceza yasasının üzerinde 20 yıldan uzun bir süredir çalışıyordu.

Nihai şeklini alan ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan 628 maddelik tasarının bu ayın sonundan önce oylanması bekleniyor.

Endonezya'daki insan hakları örgütleri tasarının kadınların, dini azınlıkların ve LGBT bireylerin haklarını ihlal ettiğini, toplanma ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

Zina yapan kadın kırbaçlanırken sinir krizi geçirdi!Zina yapan kadın kırbaçlanırken sinir krizi geçirdi!

'HERKES İÇİN FELAKET'

İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un Endonezya araştırma ekibinden Andreas Harsono, "Ceza Yasası tasarısı sadece kadınlar, dini gruplar ve LGBT bireyler için değil tüm Endonezyalılar için bir felaket" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre aktivistler, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'dan kapsamlı değişiklikler yapılabilmesi için tasarının oylanmasını ertelemesini istedi.

Dünyada en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke olan Endonezya'da tasarıda en fazla tartışma yaratan bölümlerden biri "zina" ve seks işçileriyle ilgili düzenlemeler.

Tasarıda evlilik dışı cinsel ilişki bir yıla kadar hapis öngörüyor.

'EŞCİNSELLİK FİİLEN SUÇ'

Aktivistler, tasarıyla eşcinselliğin fiilen suç kapsamına alınacağını söylüyor.

Tasarıda evlenmeden "karı-koca olarak yaşayan" çiftler için altı aya kadar hapis ya da "10 milyon rupi (yaklaşık 1,000 dolar) ceza öngörülüyor.

Köy muhtarlarının polise ihbarıyla çiftlere, çocuklarının ya da ebeveynlerinin itiraz etmemesi halinde dava açılabilecek.

Ceza yasası tasarısında "doğum kontrol ve aile planlaması" hakkında sadece "sağlık görevlileri ve "gönüllü uzmanların" konuşabileceği belirtiliyor.

Harsono, "Tasarıda doğum kontrolü ilgili bilgi akışına sansür getirilmesi, yıllar içinde azalan doğum sırasındaki ölümleri yeniden artırabilir" dedi.

KÜRTAJA SADECE DOKTORLAR KARAR VEREBİLECEK

Tasarıyla kürtaja da sadece doktorlar karar verebilecek. Hamileliklerini yasa dışı olarak sonlandıranlar dört yıl hapis cezası alabilecek.

Yasa tasarısında cumhurbaşkanı ve yardımcısına hakaret de suç kapsamına alınırken, dine hakaretle ilgili suçlar için beş yıl hapis cezası öngörülüyor.

MARKSİST İDEOLOJİ YAYANLARA 4 YIL HAPİS

Marksist-Leninist ideolojiyi yayanlar için dört, hükümetin politikalarını değiştirme amacıyla bu ideolojiyi savunan örgütlerle iş birliği yapmaktan suçlu bulunanlar için de 10 yıl hapis cezasından söz ediliyor.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Kafasında 10 cm'lik 'şeytan boynuzu' çıktı!Kafasında 10 cm'lik 'şeytan boynuzu' çıktı!
7 yıldır kapalıydı sadece onun için yeniden açıldı!7 yıldır kapalıydı sadece onun için yeniden açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya evlilik dışı yasak

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Eski bir otobüsü yüzme havuzuna çevirdiler!

Eski bir otobüsü yüzme havuzuna çevirdiler!

Kafasında 10 cm'lik 'şeytan boynuzu' çıktı!

Kafasında 10 cm'lik 'şeytan boynuzu' çıktı!

7 yıldır kapalıydı sırf onun için yeniden açıldı!

7 yıldır kapalıydı sadece onun için yeniden açıldı!

Orası tuvalet değil tatlım deyip göğsünü ısırdı!

Bir garip olay! Sıra beklerken göğsünü ısırdı

6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.