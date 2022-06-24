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Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Kemiklerin sayılıyor"

24.06.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Enes Batur ile birlikteliğiyle tanınan Ecenaz Üçer, birbirinden iddialı Instagram pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sıcak havanın keyfini çıkaran Üçer, bikinili pozuyla beğeni topladı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Kemiklerin sayılıyor"

YouTube ve Instagram gibi sosyal mecraları aktif olarak kullanan Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Üçer, bikinili poz verdi.

ECENAZ ÜÇER'DEN BİKİNİLİ POZ

Ecenaz Üçer, tatil molasından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Bikinili pozunu paylaşan Üçer, fiziğiyle dikkat çekti.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Üçer'e, "Kemiklerin sayılıyor", "Fiziğin çok güzel" gibi yorumlar geldi.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

İddialı pozlarıyla gündemde yer alan Üçer 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Ünlü fenomen Ecenaz Üçer'in YouTube'da 1.15 milyon abonesi, Instagram'da ise 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

24 yaşındaki Üçer eğitimini Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

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Anahtar Kelimeler:
youtube Enes Batur
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