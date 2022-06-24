Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Kemiklerin sayılıyor"

YouTube ve Instagram gibi sosyal mecraları aktif olarak kullanan Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Üçer, bikinili poz verdi.

ECENAZ ÜÇER'DEN BİKİNİLİ POZ

Ecenaz Üçer, tatil molasından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Bikinili pozunu paylaşan Üçer, fiziğiyle dikkat çekti.

Üçer'e, "Kemiklerin sayılıyor", "Fiziğin çok güzel" gibi yorumlar geldi.

İddialı pozlarıyla gündemde yer alan Üçer 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.

Ünlü fenomen Ecenaz Üçer'in YouTube'da 1.15 milyon abonesi, Instagram'da ise 1 milyon takipçisi bulunuyor.

24 yaşındaki Üçer eğitimini Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde aldı.





