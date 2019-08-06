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Engelsiz Filmler Festivali 7 yaşında

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SİNEMA TV  | 06.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

7. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 7. yılında İstanbul, Eskişehir ve Ankara olmak üzere 3 şehirde gerçekleşecek.

Engelsiz Filmler Festivali 7 yaşında

Bu sene Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden 48 filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak erişilebilir mekanlarda sunacak Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştirecek.

Festival bu yıl, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

Bu Seneki Program Başlıkları

Festival programında her yıl olduğu gibi Türkiye sinemasının son dönemde öne çıkan en iyi örneklerden derlenen Engelsiz Yarışma, Dünya sinemasından ödüllü filmlerin yer aldığı Dünyadan, animasyon filmlerden oluşan ve yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı amaçlayan Çocuklar İçin, Türkiye sinemasının nitelikli kısa filmlerinden derlenen Uzun Lafın Kısası adlı başlıklar yer alıyor.

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Her yıl programına yenilikler katarak içeriğini zenginleştiren Festival, yedinci yılında Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Bizim İçin, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş?adlı 4 yeni başlığı da sinemaseverlerle buluşturuyor. Festival ayrıca özel bir seçkiyi de seyircilerin beğenisine sunuyor. Engelsiz Filmler Festivali’nin kurucuları arasında yer aldığı Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı’nın hazırladığı Be In! başlıklı ortak kısa film seçkisi, Festival programındaki yerini alacak.

  1. kez gerçekleşecek Festival’in etkinlik programında ise; film ekipleriyle söyleşiler, 9-12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim, Sanal Gerçeklik Deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılacak çeşitli paneller yer alıyor.

Festival’deki tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile erişilebilir mekanlarda gösteriliyor.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

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Yunus Emre Kültür Merkezi

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