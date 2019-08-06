Engelsiz Filmler Festivali 7 yaşında

Bu sene Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden 48 filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak erişilebilir mekanlarda sunacak Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştirecek.

Festival bu yıl, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

Bu Seneki Program Başlıkları

Festival programında her yıl olduğu gibi Türkiye sinemasının son dönemde öne çıkan en iyi örneklerden derlenen Engelsiz Yarışma, Dünya sinemasından ödüllü filmlerin yer aldığı Dünyadan, animasyon filmlerden oluşan ve yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı amaçlayan Çocuklar İçin, Türkiye sinemasının nitelikli kısa filmlerinden derlenen Uzun Lafın Kısası adlı başlıklar yer alıyor.