Engelsiz Filmler Festivali 7 yaşında

Her yıl programına yenilikler katarak içeriğini zenginleştiren Festival, yedinci yılında Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Bizim İçin, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş?adlı 4 yeni başlığı da sinemaseverlerle buluşturuyor. Festival ayrıca özel bir seçkiyi de seyircilerin beğenisine sunuyor. Engelsiz Filmler Festivali’nin kurucuları arasında yer aldığı Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı’nın hazırladığı Be In! başlıklı ortak kısa film seçkisi, Festival programındaki yerini alacak.

kez gerçekleşecek Festival’in etkinlik programında ise; film ekipleriyle söyleşiler, 9-12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim, Sanal Gerçeklik Deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılacak çeşitli paneller yer alıyor.

Festival’deki tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile erişilebilir mekanlarda gösteriliyor.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.