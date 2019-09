Engelsiz Filmler Festivali’nden geleceğin sinemacılarına özel program

Minik sinemaseverlerin olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek “Çocuklar İçin” seçkisinde bu yıl 3 animasyon film yer alıyor. Seçkide animasyonunun başarılı yönetmeni Mamoru Hosoda’nın Oscar Adayı filmi Küçük Kardeşim Mirai / Mirai no Mirai, Vincent Kesteloot ve Ben Stassen’ın yönettiği, kraliyet ailesinin bir ferdi olan Corgi Rex adlı köpeğin, Majestelerinin izini kaybederek yaşadığı maceraları konu alan Corgi: Kraliyet Afacanları / The Queen's Corgive Karsten Kiilerich’ın yönettiği, yoksul bir köyde yaşarken dünyayı dolaşan bir gezgin olmanın hayallerini kuran Ahmet’in hikayesini anlatan Uçan Halı ve Kayıp Elmas/ Up and Away adlı filmler çocukların beğenisine sunulacak.

Çocuklar İçin seçkisinin gösterimleri; 7-9 Ekimtarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 11-13Ekimtarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi, 16-20 Ekimtarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da gerçekleştirilecek.