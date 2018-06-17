Engin Hepileri’den konuşulacak dizi kararı!

2018 yılında Kanal D’de ekrana gelen Gülizar dizisinde Kartal karakteriyle rol alan oyuncu, dizinin erken final yapması nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı.

Milliyet gazetesine konuşan Hepileri, “Televizyonda artık iyi bir şey yapmak istiyorum. 18’de başladım, şu an 40 yaşındayım. Bu kadar tecrübenin üzerine iyi işler yapmam lazım. Onun için de daha seçici davranıyorum” diye konuştu.

Gelen projeleri ince eleyip sık dokuğunu anlatan başarılı oyuncu, eskiden dizilerin iyi mi, kötü mü gideceğini tahmin edebildiğini, ancak şimdilerde bunun mümkün olmadığını söyledi.

Engin Hepileri, şöyle konuştu:

“Eskiden ‘Bu iş gider’ derdik, artık tahmin edemiyoruz. Seçici olmak bizim için önemli. Kendimizi korumaya ihtiyacımız var ki, uzun soluklu olabilelim. Oyunculuk, bizim için 2-3 senelik bir heves değil, yaşam ve hayat tarzı.”

