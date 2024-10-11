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  4. "Engin izin vermiyor" demişti! Yine rahat durmadı... Dilan Polat şarkı okuması için stüdyoya gireceğini açıkladı

"Engin izin vermiyor" demişti! Yine rahat durmadı... Dilan Polat şarkı okuması için stüdyoya gireceğini açıkladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.10.2024 15:21
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla 10 ay tutuklu kalan Dilan Polat, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından 'Enerci' dışında bir şarkısı olduğunu ancak onunla beraber yargılanan eşi Engin Polat'ın o şarkıyı yayınlamasına izin verilmediğini söylemişti. Dilan Polat ise bugün paylaştığı hikayesinde şarkı okuması için stüdyoya gireceğini açıkladı.

Geçen sene Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, Ağustos ayında tahliye olmuştu. Beraberinde eşi Engin Polat'ın da tahliyesi gerçekleşmişti.

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"BİZ YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK"

Çift sosyal medyada sık sık gündem olurken geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşım yine adından söz ettirmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz sene çıkan 'Enerci' isimli şarkısının popülerliği üzerine bir şarkısının daha olduğunu ancak yayınlayamadığını dile getirdi.

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O paylaşımda "Biz yeni gelmedik, geri geldik" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Dilan Polat paylaşımlarının devamında ise eşi Engin Polat'ın şarkıyı yayınlamasına izin vermediğini söylemişti.

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KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Bugünkü paylaşımında ise kararlarının değiştiği ortaya çıktı. Dilan Polat paylaştığı storyde "Suçsuzum ben anne, ne olur beni affet." sözlerine sahip şarkıyla kendini paylaşarak altına "Bu şarkı başka şarkı. Bu haftaiçi okunması için stüdyoya gireceğim. Yakında sizlerle" notuyla şarkı seslendireceğini duyurdu.

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Dilan Polat şarkı engin polat
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