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Enis Arıkan ‘Benden Ne Olur’ setinden ilk kareyi paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Oyuncu İlker Kızmaz’ın eşi Aslı T. Kızmaz’ın ilk kitabı ‘Benden Ne Olur’ film olmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın paylaştığı filmin çekimlerinden ilk ipuçları gelmeye başladı.

Enis Arıkan ‘Benden Ne Olur’ setinden ilk kareyi paylaştı!

Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali’yi dünyaya getirmesinden sonraki ilk sinema filmi ‘Benden Ne Olur’ kadrosundaki isimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde okuma provalarının yapıldığı film için çekimler başladı. Oyuncular ilk sahnenin çekilmesinin ardından mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kendi başarı hikayesini anlatmak isteyen Sertab’ın hayatla olan zor ama bir o kadar da eğlenceli hikayesini konu alan Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosunda Enis Arıkan, Hazal Kaya, Onur Tuna, Elçin Afacan, Selin Şekerci ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Aslı T. Kızmaz’ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan filmden ilk kareler yavaş yavaş gelmeye başadı.

enis arıkan

Sosyal medya hesabından Hazal Kaya ile bir fotoğrafını yayınlayan Enis Arıkan, “İlk sahnemizi çekiyoruz. Nazar emojilerinizi bekliyoruzdur” notuyla müjdeli haberi hayranlarına duyurdu. Enis Arıkan ve Hazal Kaya’nın fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce nazar boncuğu emojisi konuldu. Enis Arıkan’ın filmde oynayacağı rol sır gibi saklanırken başarılı oyuncu kitapta olmayan bir karaktere hayat vereceğini söylemekle yetindi.

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