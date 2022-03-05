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Ercan Ramazan’ın sevgilisi İngiliz yıldız Vicky Pattison’un seksi pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü

05.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, geçtiğimiz günlerde Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan’dan Dubai’de evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin evlenme teklifi için önünde diz çöktüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Pattison, son gönderisinde ise Dubai tatilinin tadını çıkarttığı bir fotoğraf karesi yayınladı.

Ercan Ramazan’ın sevgilisi İngiliz yıldız Vicky Pattison’un seksi pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü

34 yaşındaki realite yıldızı, evlilik teklifinden sonra sevgilisi Ercan Ramazan ile Dubai’deki tatiline devam ediyor. Dubai’nin güneşinin altında bronzlaşırken bir sürat teknesinin güvertesinde poz veren Pattison’un gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Beyaz, turuncu ve mor yapraklarla kaplı iki parçalı bikini takımı ve gömleğiyle poz veren Pattison’un kusursuz fiziği takipçilerinden tam not aldı.

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GEÇMİŞ OLSUN YORUMLARI GELDİ

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Sosyal medyadan yayınladığı seksi pozunda hasta olduğunu file getiren Pattison gönderisine, “Bir hafta korkunç burun akıntısı, bağ ağrısı, boğaz ağrısı, hapşırık ve sızı. Bunu hissedin. Çok kötü görünüyorum. Bugünü kendime acıyarak ve mümkün olduğunca az şey yapmaya çalışarak geçireceğim” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Pattison’un gönderisine geçmiş olsun dileklerini iletmek için adeta akın etti. Geçtiğimiz günlerde aldığı evlilik teklifi tebrik eden kullanıcılar Pattison’un fotoğrafına övgü dolu yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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