Erdal Beşikçioğlu'dan "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna net yanıt!

Jülide Ateş'in sunumuyla ekrana gelen 40 programı, dün akşam dijital içerik platformu GAİN'de ekrana geldi. Programın konuğu ise tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu oldu.

Ünlü oyuncu, "Behzat Ç dizisini kim bitirdi?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"İnanç orada 'Ne olur açıklama yap abi, kimin yüzünden bittiğini biz hep beraber bilelim' dedi. Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Bende Serdar Abi'yle konuştum. 'Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikayeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz.' Fakat yapımcılarla beraber görüşmeye gittiğim zaman, Serdar Akar'ın çekmeyeceğini öğrendim, Memduh Başkan'ın olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikaye bundan kaynaklıdır aslında."

