MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! AKM'de tören düzenlendi

Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! AKM'de tören düzenlendi

12.12.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kanser tedavisi görürken 57 yaşındaki balet ve koreograf Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. Erdal Uğurlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) düzenlenen törenin ardından Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! AKM'de tören düzenlendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar görev yapan balet ve koreograf Erdal Uğurlu, önceki gün hayatını kaybetti. Çıplak Vatandaşlar, Kırmızı ve Gel Evlenelim Yürü Boşanalım adlı oyunlarda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

balet-erdal-ugurlu-son-yolculuguna-ugurlandi-_9598_dhaphoto10

AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Erdal Uğurlu için saat 11.00'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan aile üyeleri, yakınları, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri, Uğurlu'nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

balet-erdal-ugurlu-son-yolculuguna-ugurlandi-_9598_dhaphoto9

Erdal Uğurlu, Taksim Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

balet-erdal-ugurlu-son-yolculuguna-ugurlandi-_9598_dhaphoto4

balet-erdal-ugurlu-son-yolculuguna-ugurlandi-_9598_dhaphoto1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adele'den itiraf: Günde beş kez terapi aldımAdele'den itiraf: Günde beş kez terapi aldım
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!
Çılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay olduÇılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay oldu

En Çok Okunan Haberler

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı

Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı

Bakan Nebati'den EYT sorusuna gündem yaratan cevap!

Bakan Nebati'den EYT sorusuna gündem yaratan cevap!

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Müge Anlı'ya da sinirlendi: TikTok’a koydum Emine denk geldi!

Müge Anlı'ya da sinirlendi: TikTok’a koydum Emine denk geldi!

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.