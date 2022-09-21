Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gündür ABD'de süren ziyaretleri sona erdi. Erdoğan çok sayıda liderle bir araya gelirken BM Genel Kurulu'nda da dünyaya hitap etti. Uluslararası topluma, "KKTC'yi bir an önce resmi olarak tanıyın" çağrısı yapan Erdoğan'ın ABD'de bir muhabirle yaşadığı diyalog ise dikkatlerden kaçmadı.

"GEL BAKALIM GEL"

BM Genel Kurulu'nda kurmaylarıyla yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin kendine soru sormaya çalıştığını fark ederek, "Gel bakalım, gel. Ne diyeceksin?" sözleriyle gazetecinin yanına gitti.

"O BIDEN BEN DE ERDOĞAN"

"Biden ile görüşecek misiniz?" sorusunu yönelten muhabir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Resepsiyonuna katılacağım" yanıtını aldı. Daha sonra "Biden'la görüşmüş olmayı diler miydiniz?" diyen muhabire Erdoğan önce, "Niye?" karşılığını verdi. "Ayrı ikili bir görüşme yapmak için..." diyerek sorusunu vurgulayan muhabire Erdoğan’ın bu kez gülerek, "O Biden ben de Erdoğan" cevabını vermesi dikkat çekti.

F-16 KONUSU

Muhabirin son olarak, "Senatörlerle konuştuğunuz F-16 konusunda nasıl bir izlenim edindiniz, onaylayacaklar mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olumlu konuşuyorlar. Öyle diyorlar" karşılığını verdi.

