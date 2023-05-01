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  4. Erdoğan canlı yayında duyurmuştu, DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış! Dünya el-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonu konuşuyor: Büyük bir patlama sesi...

Erdoğan canlı yayında duyurmuştu, DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış! Dünya el-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonu konuşuyor: Büyük bir patlama sesi...

01.05.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstihbarat ekipleri ve yerel polis hedefi tespit edip bölgeyi dronelar ile kuşatma altına aldı, terörist 'Teslim ol' çağrısını reddedince bölgede büyük patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya canlı yayında duyurduğu nefes kesen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan canlı yayında duyurmuştu, DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış! Dünya el-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonu konuşuyor: Büyük bir patlama sesi...

MİT'in uzun süre boyunca takibi altında olan sözde DEAŞ lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi'nin ölümüyle terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeyi dünyaya duyurdu. Geçtiğimiz ekim ayında selefi Ebu el-Hasan el-Haşmi el-Kureyşi'nin Suriye'de öldürülmesiyle göreve gelen el-Kureyşi'nin öldürüldüğüne ilişkin ayrıntılar ve Erdoğan'ın açıklamaları dünyada ses getirdi.

ERDOĞAN TÜM DÜNYAYA CANLI YAYINDA DUYURDU

Dün akşam konuştuğu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye yönelik mesajlar verirken el-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği haberini tüm dünyaya şöyle duyurmuştu:

”MİT, DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi’yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye’de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor."

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HEDEF: METRUK ÇİFTLİK

Suriye'nin kuzeyinde görevli AFP muhabirinin aktardığına göre Türkiye istihbarat ajanları ve yerel polis cumartesi günü Afrin'de yer alan Cinderes'teki bir bölgeyi kuşattı. Operasyonun hedefinde ise okul olarak kullanılan metruk bir çiftlik vardı.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Yöre halkından Reuters'a konuşan bir kişinin anlattıklarına göre ise cumartesiyi pazara bağlayan gece boyunca bölgede çatışmalar yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çatışmanın ardından yöre halkı büyük bir patlama sesi duydu.

'TESLİM OL' ÇAĞRISINI REDDEDİP...

Suriye uzmanı ABD'li siyaset Charles Lister, operasyonu "Hedefteki ev önce dronelar ile çevrilip takibe alındı; sonra kuşatıldı ve ve hedefe 'teslim ol' çağrısı yapıldı. Çağrıyı reddedip kendini patlattı" sözleriyle anlattı.

SELEFİ GEÇTİĞİMİZ EKİMDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeyi duyurduğu açıklamalara yer veren CNN International ise haberinde DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi'nin ekim ayında Suriye'de ÖSO tarafından öldürülen Ebu el-Hasan el-Haşmi el-Kureyşi'nin halefi olduğunu belirtti.

DEAŞ, Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldüğünü 30 Kasım'da duyurmuştu.

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