TÜBİTAK'ta görevli Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, dikkat çeken 'siyanür' detayı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesinde bir sitede bulunan evinde ölü bulunmuştu. Erbahar'ın boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp önce böcek ilacı, sonrasında siyanür içerek yaşamına son verdiği iddia edilmişti. Erbahar'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemede Erbahar'ın siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğü anlaşıldı ve intihar sonucu öldüğü değerlendirilerek savcılık takipsizlik kararı verdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın 30 Ekim 2021'de bilim dünyasını şoke eden ölümünün ardından cenazesine otopsi yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. TÜBİTAK'ta zehirli gaz sensörleriyle ilgili çalışmalarda bulunan bilim insanı Erbahar'ın önce böcek ilacı, sonrasında siyanür içerek yaşamına son verdiği iddiası ortaya atıldı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Erbahar'ın evinde bulunan ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşine hitaben yazdığı değerlendirilen "Seni çok seviyorum" notu ise intihar ihtimalini güçlendirdi. Erbahar'ın notta tam 27 kez 'çok' kelimesini kullanması dikkat çekti. Sosyal medyada pek çok kişi konunun bir "şüpheli ölüm" olabileceği yazıldı. Soruşturma kapsamında Dilek Dündar Erbahar'ın eşi Doğan Erbahar'ın ifadesi alındı. Doğan Erbahar olay günü eşine ulaşamadığını, yakınlarına haber verdiğini ve kayınvalidesinden ölüm haberini aldığını söyledi. Eşinin TÜBİTAK'ta çalıştığını ve her türlü zehirli maddeye erişmesinin mümkün olduğunu belirtti.

SIR PERDESİ ARALANDI

Dilek Dündar Erbahar'ın bilgisayarında yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığını kaydeden savcılık, evindeki cam kavanozda siyanür bulunduğunu belirtti. Otopsi raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünün anlaşıldığını ifade etti. Erbahar'ın eşiyle boşanma aşamasında olması, evinde bulunan maddenin siyanür olması ve TÜBİTAK'ta çalışıyor olmasının birlikte değerlendirildiğinde ölümünde herhangi bir kişiye atfedilebilecek kasıt yada kusurun dosya kapsamında bulunmadığı ifade edildi. Erbahar'ın intihar sonucu öldüğünü değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.



