İstanbul'da platonik aşık dehşeti! Yabancı uyruklu adam reddedilince önce genç kızı sonra da kendini vurdu

Olay, İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, platonik aşık olduğu 23 yaşındaki A.U.'nun evine gidip konuşmak için dışarı çağırdı. Reddedilince yabancı uyruklu yanında getirdiği silahla dehşet saçıp önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu. Yabancı uyruklu kişi olay yerinde, 23 yaşındaki A.U. ise kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

REDDEDİLİNCE DEHŞET SAÇTI

Olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.'ya platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, A.U.'nun evine gitti. A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu.

KENDİSİ OLAY YERİNDE, GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

