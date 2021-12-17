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Erdoğan'dan Afrikalı öğrenciye: Benden iyi okuyorsun

17.12.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada Çadlı bir öğrenci Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Erdoğan öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Afrikalı gençlerle buluşmasıyla ilgili mesaj paylaşarak, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

"BENDEN İYİ OKUYORSUN"

Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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