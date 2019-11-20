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Erdoğan'ın 'CHP genel başkanı olman gerekir' dediği iddia edilen isim kim? İlk tepki Muharrem İnce'den

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan bugünkü yazısında, CHP'li bir ismin, partisinin genel başkanlığı için Erdoğan'la görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı'nın da bu isme destek olacağını kaleme aldı. Konuya ilişkin ilk açıklama Muharrem İnce'den geldi.

Erdoğan'ın 'CHP genel başkanı olman gerekir' dediği iddia edilen isim kim? İlk tepki Muharrem İnce'den

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın 'Müthiş bir haber!' başlığıyla yayınlanan yazısı gündeme bomba gibi düştü.

Turan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir kaynağına dayandırdığı yazısında, CHP’li çok önemli bir ismin Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan’ın CHP’li bu isme, "Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" dediğini ifade etti.

Muharrem İnce’den ise konuya ilişkin ilk açıklama geldi. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP'ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır.” dedi.

ince

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP rahmi turan Cumhurbaşkanı Erdoğan

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