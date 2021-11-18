Erdoğan'ın evini fotoğrafladıkları gerekçesi ile tutuklanan İsrailli çift serbest!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da yer alan evinin fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çifti serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan çift sabahın ilk saatlerinde İsrail' geri döndü. Haberi İsrail Başbakanı Naftali Bennet ve Dışişleri Bakanı Yais Lapid yazılı açıklamayla duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bennet ve Lapis Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet işbirlikleri için teşekkür etti. İsrail hükümeti daha önce çiftin Herhangi bir İsrail Kurumu için çalışmadığını açıklamıştı.



