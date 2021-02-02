Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı gündem oldu! Yeni anayasa önerisinde neler var?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama bir anda gündemi değiştirdi.
Yeni bir anayasa için harekete geçmenin zamanının geldiğni belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" dedi
Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;
"Esasen Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor.
Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Mecliste sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar, CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştır. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadeleri ise dikkat çekti.
Erdoğan’ın, yeni anayasa çıkışının yol haritasını ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün attığı bir tweetle verdi.
Gül’ün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimizin için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras olacaktır" dedi.
Anayasa çıkışı bir anda gündemi değiştirirken "Erdoğan’ın yeni anayasa önerisinde neler var?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki Erdoğan'ın anayasa çıkışının perde arkasını kaleme aldı.
Parlamenter sisteme dönüş gibi durumun söz konusu olmadığını ve bu çalışmanın reform paketleri içinde yer alacağını belirten gazeteci Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa önerisinde iki kırmızı çizgisi olduğunu iddia etti.
Selvi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve üniter yapı ile mevcut anayasanın ilk dört maddesinin hiçbir şekilde değişmeyeceğini yazdı.