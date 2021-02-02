Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı gündem oldu! Yeni anayasa önerisinde neler var?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama bir anda gündemi değiştirdi.

Yeni bir anayasa için harekete geçmenin zamanının geldiğni belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" dedi

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Esasen Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Mecliste sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar, CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştır. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir."

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASINDA CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadeleri ise dikkat çekti.