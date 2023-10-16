Erkan Can alkollü araç kullanıp kaza yaptı! "Kanunu biliyorum" dedi

Son olarak Saygı dizisinde rol alan Erkan Can sevenlerini korkuttu. Alkollü araç kullanarak seyir halinde olan Erkan Can gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımında kaza yaptı.

Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

EHLİYETİNE GEÇİCİ SÜREYLE EL KONULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

"ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM"

Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor. Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor.

ERKAN CAN'IN SAĞLIK DURUMU

Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim" diye cevap veriyor.



