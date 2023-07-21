Erkek arkadaşının telefonunda tecavüz videosunu buldu! Uyurken tecavüz etmiş, bir de o anları kaydetmiş

İngiltere’nin Cardiff şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Edward Weeks isimli bir adam yatak odasına gizlice yerleştirdiği harekete duyarlı kameralara saniyesinde sevgilisinin her anını kaydediyordu. Hiçbir şeyden haberi olmayan Lewis, erkek arkadaşının telefonunda oyun oynamak istediği sırada gizli bir dosya fark etti. Dosyanın kilidini açmayı başardıktan sonra Lewis, sevgilisinin kendisi uyku halindeyken tecavüzüne uğradığı anlarda çekilen videoları gördü. Durumu polise şikayet eden Lewis soruşturma sırasında yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı intihar ederek hayatına son verdi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Tutuklanarak sorguya çekilen Weeks hakkında suçlamaları kabul etti ve tecavüz videolarını kendisinin çekerek sakladığını itiraf etti. Mahkeme Weeks’in 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Aynı zamanda Weeks’in hayatının geri kalanında seks suçluları sicilinde yer alması uygun görüldü.