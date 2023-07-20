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  4. Her satırı korkunç! 18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler... Haftalarca tecavüz ettiler

Her satırı korkunç! 18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler... Haftalarca tecavüz ettiler

20.07.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Jose Reyes ve 29 yaşındaki Jaqueline Macias çifti 18 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kızı kaçırarak haftalarca evinde hapsetti. Evlerinin bir odasındaki yatağa zincirledikleri kıza haftalarca tecavüz eden çift kurbanlarının kaçarak polise haber vermesinden sonra yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 1 ay boyunca rehin tutulan ve haftalarca tecavüze uğrayan 18 yaşındaki kız, Reyes ve Macias'ın evlerinden ayrıldığını anlayınca, bağlarından kurtulmayı başararak pencereden kaçtı.

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Çıplak ayakla işkence evinden kaçan kurban komşuların kapısını tek tek çalarak yardım istedi. Polise haber verildikten sonra genç kız yakınlardaki bir hastaneye götürüldü. 31 yaşındaki Jose Reyes ve 29 yaşındaki Jaqueline Macias çifti tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI KAN DONDURDU

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Fox 29'un bildirdiğine göre, Harris İlçe Memuru Mark Herman olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Erkek zanlıyla yaklaşık 1 ay önce bir kafede buluştuktan sonra kaçırılarak eve getirildi. Yatağa zincirlendi ve 30 gün boyunca bir odada tutuldu. Yaklaşık bir ay boyunca zanlılar cinsel saldırıda bulundu” ifadelerine yer verildi.

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