Her satırı korkunç! 18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler... Haftalarca tecavüz ettiler

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 1 ay boyunca rehin tutulan ve haftalarca tecavüze uğrayan 18 yaşındaki kız, Reyes ve Macias'ın evlerinden ayrıldığını anlayınca, bağlarından kurtulmayı başararak pencereden kaçtı.

Çıplak ayakla işkence evinden kaçan kurban komşuların kapısını tek tek çalarak yardım istedi. Polise haber verildikten sonra genç kız yakınlardaki bir hastaneye götürüldü. 31 yaşındaki Jose Reyes ve 29 yaşındaki Jaqueline Macias çifti tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI KAN DONDURDU

Fox 29'un bildirdiğine göre, Harris İlçe Memuru Mark Herman olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Erkek zanlıyla yaklaşık 1 ay önce bir kafede buluştuktan sonra kaçırılarak eve getirildi. Yatağa zincirlendi ve 30 gün boyunca bir odada tutuldu. Yaklaşık bir ay boyunca zanlılar cinsel saldırıda bulundu” ifadelerine yer verildi.