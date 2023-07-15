Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinin Westville bölgesinde öğretmenlik yapan Leah Ruthann Queen bir kadının 17 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı ifşa edildi. Okul hayatındaki başarıları sayesinde “yılın öğretmeni” seçilen Queen, ismi açıklanmayan öğrencisiyle ilişkisini kabul etti.

KOCASI DEFALARCA YAKALADI

Queen ve 17 yaşındaki öğrencisinin okulda yakın bir ilişki kurduğu ve okul saatleri dışında da görüşmeye devam ettikleri söylendi. Öğrencinin sık sık Queen’in evine geldiği ve kadının kocasının onları aynı yatakta birden çok kez gördüğü söylendi. İsmi açıklanmayan eş Queen ve öğrencisinin ilişkisini ifşa ettikten sonra eşinden boşandı. Queen ise soruşturma kapsamında süresiz olarak görevinden uzaklaştırıldı.