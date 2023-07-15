Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

15.07.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlik yapan Leah Ruthann Queen isimli bir kadının 17 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı yasak aşk kocası tarafından ifşa edildi. Eşini defalarca öğrencisiyle aynı yatakta yakaladığını itiraf eden koca durumu polise haber verince Queen reşit olmayan bir kişiyle uygunsuz ilişki nedeniyle tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinin Westville bölgesinde öğretmenlik yapan Leah Ruthann Queen bir kadının 17 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı ifşa edildi. Okul hayatındaki başarıları sayesinde “yılın öğretmeni” seçilen Queen, ismi açıklanmayan öğrencisiyle ilişkisini kabul etti.

KOCASI DEFALARCA YAKALADI

1

Queen ve 17 yaşındaki öğrencisinin okulda yakın bir ilişki kurduğu ve okul saatleri dışında da görüşmeye devam ettikleri söylendi. Öğrencinin sık sık Queen’in evine geldiği ve kadının kocasının onları aynı yatakta birden çok kez gördüğü söylendi. İsmi açıklanmayan eş Queen ve öğrencisinin ilişkisini ifşa ettikten sonra eşinden boşandı. Queen ise soruşturma kapsamında süresiz olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

“Görüntüm dondu” numarası yapınca...

 Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

 Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

 Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Amerika öğrenci yasak aşk

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.