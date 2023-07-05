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  4. 12 yaşındaki çocuğu okuldan evine dönerken kaçırdı! Tecavüz ettikten sonra kolları ve ayaklarından yatağa bağlayarak öldürdü

12 yaşındaki çocuğu okuldan evine dönerken kaçırdı! Tecavüz ettikten sonra kolları ve ayaklarından yatağa bağlayarak öldürdü

05.07.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Luziana kentinde yaşanan bir olay ülkede infial yarattı. 42 yaşındaki Daniel Moraes Bittar isimli bir adam ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı. Bilinci kapalı olan kız çocuğunu bezle kapattığı bir valizin içinde sürükleyerek evine götüren Bittar, 12 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü.

12 yaşındaki çocuğu okuldan evine dönerken kaçırdı! Tecavüz ettikten sonra kolları ve ayaklarından yatağa bağlayarak öldürdü

Brezilya’nın Luziana kentinde yaşayan 42 yaşındaki Daniel Moraes Bittar isimli bir adam, 12 yaşındaki kız çocuğunu okuldan evine dönerken kaçırdı. 12 yaşındaki kız çocuğunun arkadaşlarının kaçırılma şüphesiyle durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda ise Bittar’ın kız çocuğunu bayılttıktan sonra elindeki bezle kapattığı valize koyduğu ve yerde sürükleyerek yakınlardaki dairesine götürdüğü ortaya çıktı.

BASKINDA KISKIVRAK YAKALANDI

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Apartmanda bulunan güvenlik kameralarında ise Bittar’ın kızı kucağına alarak iki kat yukarıda bulunan dairesine çıkarttığı açık bir şekilde görüldü. Polisler Bittar’ın evine baskın düzenlediklerinde ise 12 yaşındaki kızın yatakta kolları ve ayakları bağlı bir halde cansız bedenini buldu. Bittar birinci derece cinayat, çocuk istismarı ve tecavüz suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Brezilya

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