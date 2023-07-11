Erkek kardeşiyle kavga etti! 1 haftayı aşkın süredir kafasına saplanan makasla yaşıyor... Doktorları bile şaşkına çevirdi

Filipinler’de yaşayan Nicole Raga isimli küçük bir kız erkek kardeşiyle kalem yüzünden tartıştıktan sonra kabus dolu anlar yaşadı. 9 yaşındaki kız erkek kardeşinin fırlattığı çantanın içinde bulunan makasın kafasına çarpmasıyla acı içinde yere yığıldı. Kardeşlerin babası Rene kızının kafasında makası görünce onu hastaneye götürdü. Ancak aile tedavi için gerekli olan 30 bin Filipin Pesosu (yaklaşık 14 bin 154 TL) ödemeyince küçük kız 1 hafta boyunca kafasında makasla hastane odasına kaldı.

BAĞIŞLARIN SONRASINDA AMELİYAT OLDU

Haberin sosyal medyada gündem olmasından sonra küçük Raga’nın ailesi, yerel bağışçıların yardımıyla tedavi için gerekli olan parayı toplayabildi. Şu anda iyileşme süreci devam eden küçük kızın babası Rene yerel basına yaptığı açıklamada, “Herkese bağışları için çok teşekkür ederiz. Doktorlar Nicole'ün tamamen iyileşeceğini söylediler. Beyninde bir hasar yok ve yaraları iyileşecek. Çok çabuk normale dönecek” dedi.