Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Erkek kardeşiyle kavga etti! 1 haftayı aşkın süredir kafasına saplanan makasla yaşıyor... Doktorları bile şaşkına çevirdi

Erkek kardeşiyle kavga etti! 1 haftayı aşkın süredir kafasına saplanan makasla yaşıyor... Doktorları bile şaşkına çevirdi

11.07.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler’de iki kardeş arasında yaşanan kavga hastanede son buldu. İki kardeşin bir kalem için tartıştığı anlarda erkek kardeş ablası Nicole Raga’nın kafasına çanta fırlattı. O anlarda çantanın içinde bulunan makas Raga’nın kafasına saplandı. Küçük kız 1 hafta boyunca ailesi tedavi için gerekli olan parayı bulamadığından kafasındaki makasla yaşamak zorunda kaldı.

Filipinler’de yaşayan Nicole Raga isimli küçük bir kız erkek kardeşiyle kalem yüzünden tartıştıktan sonra kabus dolu anlar yaşadı. 9 yaşındaki kız erkek kardeşinin fırlattığı çantanın içinde bulunan makasın kafasına çarpmasıyla acı içinde yere yığıldı. Kardeşlerin babası Rene kızının kafasında makası görünce onu hastaneye götürdü. Ancak aile tedavi için gerekli olan 30 bin Filipin Pesosu (yaklaşık 14 bin 154 TL) ödemeyince küçük kız 1 hafta boyunca kafasında makasla hastane odasına kaldı.

BAĞIŞLARIN SONRASINDA AMELİYAT OLDU

kapk1

Haberin sosyal medyada gündem olmasından sonra küçük Raga’nın ailesi, yerel bağışçıların yardımıyla tedavi için gerekli olan parayı toplayabildi. Şu anda iyileşme süreci devam eden küçük kızın babası Rene yerel basına yaptığı açıklamada, “Herkese bağışları için çok teşekkür ederiz. Doktorlar Nicole'ün tamamen iyileşeceğini söylediler. Beyninde bir hasar yok ve yaraları iyileşecek. Çok çabuk normale dönecek” dedi.

İlginizi Çekebilir

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

 Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

 Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

 7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılarSokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar
Anahtar Kelimeler:
Filipinler hastane

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.