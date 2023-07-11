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  4. Havuzda oyun oynadıklarını zannettiler! 7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu... Tek bir yetişkin yardım etmedi

Havuzda oyun oynadıklarını zannettiler! 7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu... Tek bir yetişkin yardım etmedi

11.07.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinin Fenton bölgesindeki bir apartmanın havuzunda yüzmeye giden 7 yaşındaki Griffin Emerson isimli çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Emerson’un zorlandığını gören iki çocuk ona yardımcı olmak için havuza atladı. Şoke eden görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinin Fenton bölgesindeki bir apartmanın havuzunda kollukları kolundan çıkan 7 yaşındaki Emerson başını suyun üzerinde tutmakta zorlandı. Çevresinde yüzen hiçbir yetişkin çocuğun boğulduğunu fark etmedi ve Emerson kurtarılmadan önce tam bir dakika boyunca suyun altında kaldı. Yetişkinler yanından yüzerek geçtikten sonra Emerson suda oynayan diğer iki çocuk tarafından kurtarıldı.

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Diğer çocuklar tarafından sudan çıkartılan Emerson su öksürmeye başladı ve ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Emerson 36 saat süren tedavinin ardından taburcu edildi.

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Çocuğun annesi Sylese Roche, “12 ve 8 yaşındaki iki çocuk oğlumun hayatını kurtardı. Çoğu kahraman pelerin giymez ve bu çocuklar da öyle. Onlar olmasaydı oğlum hayatta olmayacaktı. Sudan ilk çıktığında morarmıştı ve nefes alamıyordu. Onu öyle görünce gerçekten çok korktum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika havuz boğulma

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