Havuzda oyun oynadıklarını zannettiler! 7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu... Tek bir yetişkin yardım etmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinin Fenton bölgesindeki bir apartmanın havuzunda kollukları kolundan çıkan 7 yaşındaki Emerson başını suyun üzerinde tutmakta zorlandı. Çevresinde yüzen hiçbir yetişkin çocuğun boğulduğunu fark etmedi ve Emerson kurtarılmadan önce tam bir dakika boyunca suyun altında kaldı. Yetişkinler yanından yüzerek geçtikten sonra Emerson suda oynayan diğer iki çocuk tarafından kurtarıldı.

KİMSENİN FARK ETMEDİĞİNİ ONLAR GÖRDÜ

Diğer çocuklar tarafından sudan çıkartılan Emerson su öksürmeye başladı ve ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Emerson 36 saat süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Çocuğun annesi Sylese Roche, “12 ve 8 yaşındaki iki çocuk oğlumun hayatını kurtardı. Çoğu kahraman pelerin giymez ve bu çocuklar da öyle. Onlar olmasaydı oğlum hayatta olmayacaktı. Sudan ilk çıktığında morarmıştı ve nefes alamıyordu. Onu öyle görünce gerçekten çok korktum” dedi.