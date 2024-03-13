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    4. "Erkeklerin birinden hoşlanmadığında yaptığı bazı şeyler" diyerek paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı

    "Erkeklerin birinden hoşlanmadığında yaptığı bazı şeyler" diyerek paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 08:55
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    Sosyal medyada 'dogaozdas' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi kadın ve erkek ilişkisini masaya yatırdı. Erkeklerin birinden hoşlanmadığında yaptığı hareketleri anlatan Özdaş'ın paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyada kadın ve erkek ilişkilerine dair yaptığı paylaşımlarla gündem gelen Doğa Özdaş bu kez "Erkeklerin birinden hoşlanmadığında yaptığı bazı şeyler" notunu eklediği paylaşımıyla çok konuşuldu.

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    1.1 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan paylaşımında Özdaş, erkeklerin bir kadından hoşlanmadığını gösteren bazı işaretleri anlattı.

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    Erkeklerin bir kadındna hoşlanmadığında bunu belli eden bazı özellikleri olduğunu söyleyen Özdaş, "Bu bir kod kelimedir. Bu kod kelimeyi gördüğünüzde kaçmanı gerekir:Meşgul. Bir erkek birinden gerçekten hoşlandığında meşgul olsa bile her türlü bir gönlünüzü almaya çalışır. Erkekler gerçekten temaz çok seviyor. Yan yanayken saçınla oynaması, yanağını okşaması ya da takınla oynaması bunlar tatlı temaslar. Erkekler kızlaea göre daha az detay verir. Eğer bir erkek sana gerçekten güzel hissettiği bir şeyi anlatıyorsa hoşlanıyor demektir" dedi.

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