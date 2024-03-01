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    4. 'Erkeklerin köpeklerden beklentisi' diyerek gözyaşları içinde paylaştı! "Bir tane kız düşüremedi"

    'Erkeklerin köpeklerden beklentisi' diyerek gözyaşları içinde paylaştı! "Bir tane kız düşüremedi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 10:34
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek popüler olmayı başardı. Görüntülerde 4 bin TL verdiği köpeğini kucağına alarak kamera karşısına geçen bir adam ağlayarak 'Bir tane kız düşüremedi' dedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerken viral oldu. 4 bin TL vererek satın aldığı köpeğiyle kamera karşısına geçen bir adamın 'Erkeklerin köpeklerden beklentisi' diyerek yaptığı paylaşımı çok konuşuldu. Gözyaşları içinde parasını geri isteyen adam gönderisinde, "4 bin lira verdim ben bu köpeğe. 'Abi her kızı düşürür' dediler. Bir tane kız düşüremedi. Paramı geri verin" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İroni olmasını temenni ediyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O evladı umarım o hayvanı sokağa atmazsın" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya köpek
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