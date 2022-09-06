Erken boşalma sorununu anında bitirir

Cinsel ilişki sırasında boşalmaya kadar olan süre, erkekler arasında tedirginlik uyandıran konuların başında geliyor. Erken boşalma, erkekler arasında stres verici bir konu olduğu için zamanla cinsel işlev bozukluklarına yol açabiliyor.

WebMD'ye göre erken boşalma, cinsel ilişkiye başladıktan sonra bir dakika içinde meydana gelen boşalma olarak tanımlar. Neyse ki erken boşalmayı önlemenin bazı yolları var!

ERKEN BOŞALMAYI ÖNLEMENİN YOLLARI

Bazı gıdalar ve yöntemler erken boşalmayı önleyebilir. The Journal of Urology'de yayınlanan bir çalışmada, erken boşalmanın yönetimi için topikal benzokain içerikli mendillerin kullanılabileceği belirtildi.

DOKTOR YARDIMI

Erken boşalma ile ilgili temel sorunlar hakkında bir profesyonelle konuşmak da yardımcı olabilir. Boşalmayı geciktirmeye yardımcı olacak davranışsal teknikleri öğrenmek ve ilgili psikolojik veya kişilerarası sorunları ele almak, bu sorunu yaşayanlar için oldukça faydalı olabilir.

ERKEN BOŞALMAYI ÖNLEYEBİLECEK BESİNLER

Erken boşalmayı azaltmaya yardımcı olduğu söylenen yiyecekler şunları içerir:

İstiridyeler

Kabak çekirdeği

Soya fasulyesi

Yoğurt

Ispanak

Buğday tohumu tahıl

Badem

Fasulye

Nohut

Susam taneleri

Sığır eti ve kuzu eti

Bitter çikolata

Sarımsak

Bezelye



