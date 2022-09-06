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Erken boşalma sorununu anında bitirir

06.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaştan erkeğin başına gelen erken boşalma, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Cinsel ilişki sırasında zirveye ulaşma süresi erkekler arasında tedirginlik veren konulardan biri olarak ön plana çıkıyor. Erken boşalma, erkeklerde sıklıkla hayal kırıklığı ve endişeye yol açan cinsel işlev bozukluğunun en yaygın şeklidir. Uzmanlar, erken boşalmayı önleyebilecek bazı yöntemler olduğunu belirtiyor.

Erken boşalma sorununu anında bitirir

Cinsel ilişki sırasında boşalmaya kadar olan süre, erkekler arasında tedirginlik uyandıran konuların başında geliyor. Erken boşalma, erkekler arasında stres verici bir konu olduğu için zamanla cinsel işlev bozukluklarına yol açabiliyor.

WebMD'ye göre erken boşalma, cinsel ilişkiye başladıktan sonra bir dakika içinde meydana gelen boşalma olarak tanımlar. Neyse ki erken boşalmayı önlemenin bazı yolları var!

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ERKEN BOŞALMAYI ÖNLEMENİN YOLLARI

Bazı gıdalar ve yöntemler erken boşalmayı önleyebilir. The Journal of Urology'de yayınlanan bir çalışmada, erken boşalmanın yönetimi için topikal benzokain içerikli mendillerin kullanılabileceği belirtildi.

DOKTOR YARDIMI

Erken boşalma ile ilgili temel sorunlar hakkında bir profesyonelle konuşmak da yardımcı olabilir. Boşalmayı geciktirmeye yardımcı olacak davranışsal teknikleri öğrenmek ve ilgili psikolojik veya kişilerarası sorunları ele almak, bu sorunu yaşayanlar için oldukça faydalı olabilir.

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ERKEN BOŞALMAYI ÖNLEYEBİLECEK BESİNLER

Erken boşalmayı azaltmaya yardımcı olduğu söylenen yiyecekler şunları içerir:

  • İstiridyeler
  • Kabak çekirdeği
  • Soya fasulyesi
  • Yoğurt
  • Ispanak
  • Buğday tohumu tahıl
  • Badem
  • Fasulye
  • Nohut
  • Susam taneleri
  • Sığır eti ve kuzu eti
  • Bitter çikolata
  • Sarımsak
  • Bezelye


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Anahtar Kelimeler:
erken boşalma
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